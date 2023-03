El entrenador del Cádiz CF desvela la actitud chulesca de Hernández Hernández

El entrenador del Cádiz CF, Sergio González, habló claro en la rueda de prensa que ofreció el jueves 16 de marzo a modo de previa del partido contra el Almería que se disputa el sábado 18.

Como era de esperar, buena parte de la rueda de prensa estuvo relacionada con el reciente encuentro ante el Getafe y todo lo que sucedió, con incidentes con protagonismo delos amarillos y el papel desempeñado por el colegiado Alejandro Hernández Hernández.

Lo primero que hizo el entrenador fue ser autocrítico. "Debemos serlo porque no estuvimos a la altura, estuvimos un poco fuera de nosotros, incluido yo en mis declaraciones".

Se refirió en primer lugar a la agresión de Iza Carcelén sobre un jugador del Getafe, "Es una evidencia que Iza se equivoca. Iglesias le incita pero él no tiene que responder y es un error pendiente de pagar".

Habló después el técnico de lo que sucedió en el túnel camino de los vestuarios. "Hay un panel que separa los vestuarios, es una una zona muy pequeña donde hay unas 40 personas en 6 metros cuadrados y es difícil que no haya contacto". No ve el supuesto empujón de Ledesma a un compañero para impactar en el cuerpo del árbitro.

"El presunto empujón de Conan no lo veo, es muy difícil ver porque somos muchos", explicó Sergio González. Sí reconoció que hubo un rifirrafe entre los muchos que había allí. "Es algo que pasa mucho pero no es justificable".

Insistió en que no vio el empujón de Ledesma y explicó el papel que desempeñó el árbitro según lo que vivió el propio entrenador. "La actitud con la que bajó Hernández Hernández no era la más sosegada. Chirino (delegado del Cádiz CF) y yo le dijimos que fuese al vestuario, pero dice que no lo hace porque no quiere. Se lo decimos para suavizar. Era lo más adecuado, pero a él le da un arrebato y dice que se quiera quedar ahí".

Dijo algo más el preparador cadista que deja en evidencia al árbitro: "Su actitud no es ayudar a que se pueda solucionar los rifirrafes". Y algo más que deja en mal lugar el colegiado: "En las actas, los jueces toman decisiones en frío, aquí hizo el acta desde la calentura del momento, quizás porque no lo había vivido nunca".

A juicio del técnico, el árbitro "pone demasiadas cosas en el acta". Sergio González pone en duda que Ledesma actuase de manera incorrecta. "Si al final le da el empujón de a Álex y éste golpea al árbitro, Hernández va al suelo".

"Cuento lo que vi, he sido bastante explícito", recalcó el míster antes de indicar que "no fue nuestra mejor respuesta". En el fútbol, "situaciones parecidas hemos vivido muchas, no digo que sean correctas".

La Liga sigue. Lo de Iza no se puede hacer, pero lo que pasa dentro hay diferentes formas de verlo y se podía haber manejado la situación por nuestra parte y la de él (el árbitro)", expuso Sergio. "Son cosas del fútbol, no se puede ser tan quisquilloso aunque estuviésemos más o menos acertados".

"En un sitio con pocos espacios puede haber roces. El árbitro insiste en que no tiene que ir a ningún lado. No ayudó a disolver esa marabunta de gente que estábamos chocándonos", aseguró el inquilino del banquillo del Cádiz CF.

El técnico subrayó de nuevo que el acta del partido "está escrita desde no desde la frialdad y la templanza porque se vio en una situación que no le hizo ser templado. Pone 'consiguiéndolo' en ese presunto empujón, que si ocurre le tira al suelo. No hubo lucha libre como se pudo dar esa sensación".

Ledesma e Iza Carcelén son bajas para el partido contra, aunque aún hay una remota posibilidad de que puedan estar disponibles. "Debemos hacer nuestro trabajo, el club usa las armas que tiene para intentar suavizar o ver las soluciones, dependerá de lo que se pueda hacer", dijo el entrenador del conjunto amarillo. "Si pueden jugar, Iza y Conan tienen ganas de jugar", remató.