Ancelotti y Courtois destapan el ridículo de Hernández Hernández: "Cuidado porque esto no es fútbol"

Las actuaciones de Alejandro Hernández Hernández siguen generando polémica. Un árbitro que despierta críticas en España y en Europa, un peligro para los equipos, entre ellos el Cádiz CF, perjudicado en más de una ocasión por el colegiado que ascendió a Primera División de la mano de José María Enríquez Negreira.

El canario empieza a acumular escándalos. La pasada temporada la lio desde el VAR en la visita del Cádiz CF al Mallorca. Este mismo curso, añadió tanto tiempo en el reciente envite ante el Getafe que el cuadro madrileño empató con el alargue ya superado y después el colegiado se explayó en el acta. El resultado, el conjunto amarillo sumó uno en lugar de tres puntos que tenía el bolsillo y fue castigado con 17 partidos por el Comité de Competición. Un escándalo en toda regla.

Después de liarla en el Nuevo Mirandilla, Hernández Hernández hizo el ridículo en Europa. Fue el encargado del VAR en el encuentro entre el Manchester City y el Leipzig y avisó de un posible penalti a favor de los ingleses por un mano de un defensor alemán dentro del área. El árbitro de campo redundó en el error y señaló en la pena máxima.

Ese penalti ha recibido un sinfín de críticas en toda Europa porque reina la coincidencia general de que no existió. Las declaraciones del entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, después del partido contra el Liverpool, dejan en muy mal lugar a Hernández Hernández.

Ancelotti habló muy claro. No le hizo falta mencionar quién estaba en el VAR en el duelo City.Leipzig. Habló con Jürgen Klopp antes del Madrid-Liverpool y estuvieron de acuerdo en una cosa: "Estamos de acuerdo que no era mano, hemos hablado del penalti que ha sido una locura, de verdad, el penalti contra el Leipzig... cuidado con esto porque esto no es fútbol, pitar un penalti así en una Champions... Creo que nadie se había dado cuenta, ni siquiera Guardiola se ha dado cuenta de que pitaban ese penalti".

Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, fue aún más directo: "La decisión del VAR de llamar al árbitro en el partido del City fue por un rozamiento del brazo, y es el mismo árbitro (Hernández Hernández) que no nos pitó un penalti hace dos años, que la mano estaba estirada", manifestó a El Chiringuito de Jugones.

"No se explica por qué sí llama a un árbitro al VAR y ese penalti hace dos años no lo pita", dijo Courtois en relación a una mano dentro del área de un jugador del Atlético de Madrid en un derbi madrileño de 2019, cuando Hernández Hernández no pitó penalti una mano mucha más clara de la que avisó en el City-Leipzig.