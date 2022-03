La alcaldesa de Puerto Real: "Queremos tecnología, no almacenar graneles"

El proyecto del Cádiz CF en los terrenos de Delphi presentado el lunes 28 de marzo ve la luz con un problema: la posibilidad de que sean expropiados por Puertos del Estado tras la solicitud realizada por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. Un proceso abierto desde hace años aún sin solución.

La cuestión salió a relucir durante el acto de presentación del proyecto. Era inevitable que la prensa preguntase por el asunto.

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, lo tenía muy claro: "No entramos en ningún tipo de polémica. Es un proyecto abierto a todos, de crecimiento y empleo".

La alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, sí se mostró contundente a la hora de apoyar el proyecto cadista y rechazar que el suelo pase a la Autoridad Portuaria. "Es un fracaso que llevemos 15 años con un suelo industrial sin actividad y es de poca visión querer mantener la inactividad".

Amaya contó que no ha tenido contacto con la Autoridad Portuaria "porque el suelo es del fondo de inversión". Dijo algo más para dejar muy clara la postura del Ayuntamiento puertorrealeño: "En el supuesto que Autoridad Portuaria se hiciera con el suelo, el uso sería el que dictaminase el Ayuntamiento". Y en ese sentido no tiene ninguna duda: "Queremos desarrollo tecnológico, no el almacenaje de graneles".

Insistió la alcaldesa: "Si hay expropiación no quiere decir que el suelo vaya a la Autoridad Portuaria. En ese supuesto se abriría un litigio que podría durar diez años. ¿Diez años más con el suelo parado?", se preguntó antes de recalcar que su apoyo al proyecto presentado el lunes "es hacer Bahía".

Los terrenos son del fondo de inversión creado para la ocasión, Gades Sport Technology bajo el manto del gestor de fondos Mar Océana. Rafael Gómez explicó que "los terrenos son del fondo, ha sido proceso largo y el proyecto ya ha empezado. Se han tomado las primeras medidas para empezar a ejecutar obras que son muy urgentes porque los terrenos llevan 15 años de deterioro. Ya hay máquinas".

Gómez explicó que "no nos hemos reunido con la Autoridad Portuaria porque los terrenos son de Delphi y es Delphi el que los sacar a subasta. Hemos visto una oportunidad para el proyecto con total transparencia. Va ser fácil ponernos de acuerdo. Hay mucho terreno y estos de llevan 15 años sin actividad. Había una oportunidad de financiación pública y privada".