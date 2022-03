El Sanluqueño da el paso decisivo para que Cala compre el club

El futbolista del Cádiz CF Juan Cala está a un pequeño paso de hacerse con la propiedad del Atlético Sanluqueño junto con el también jugador Coke, lateral derecho del Levante.

El defensa del Cádiz CF y Coke, amigos desde que coincidieron en el Sevilla, habían mostrado su interés por la adquisición del club de Sanlúcar de Barrameda, aunque para ello era indispensable un requisito que se cumplió el sábado 26 de marzo: la conversión en Sociedad Anónima Deportiva.

Y es que, como informó el propio club, los socios de la entidad han aprobado por mayoría, en asamblea general extraordinaria de socios celebrada en el Centro Municipal de Exposiciones y Congresos del municipio gaditano, transformar al Atlético Sanluqueño en Sociedad Anónima Deportiva.

“Los socios del club verdiblanco han dicho sí a la propuesta llevada en el día de hoy a la asamblea y han dicho sí al proyecto para que el Atlético Sanluqueño siga creciendo”, indicaron desde el club.

📣 COMUNICADO OFICIAL | La Asamblea Extraordinaria de socios aprueba la conversión del Atlético Sanluqueño en Sociedad Anónima Deportiva.



🔗 https://t.co/oWrNiI6IhU#HazañaSanluqueña pic.twitter.com/zNVAYSwwIW — Atlético Sanluqueño (@atcosanluqueno) March 26, 2022

La aprobación de los socios abre la puerta a la compra del club por parte de los jugadores. Todo apuna a que serán los accionistas mayoritarios.

Cala refuerza su relación con la provincia de Cádiz. El futbolista del conjunto amarillo está a punto de hacerse con el club de un municipio que apenas está a 30 kilómetros de Lebrija, su localidad natal. Cala tiene madera de empresario. Es el propietario de Alma Sport Innovation Center, un centro deportivo radicado en Lebrija que dispone de amplias instalaciones y numerosos servicios que precisamente tiene un acuerdo de trabajo con Atlético Sanluqueño, club que lucha por la permanencia en Primera División RFEF.

Cala y Coke formarán parte de un proyecto en el equipo verdiblanco en el que tendrán cabida más personas. El reto es el crecimiento del club y uno de los objetivos más ambiciosos es la construcción de una ciudad deportiva. La directiva saliente tiene un acuerdo con el Ayuntamiento para contar con unos terrenos.

Cala contaba no hace mucho sus planes con el Atlético Sanluqueño. En declaraciones a Deportes Costa Noroeste TV, explicaba que “hemos consolidado ya un proyecto y un plan de acción para que, en caso de que la asamblea vote que sí, podamos llevarlo a cabo a nuestro gusto. Creo que los socios se tranquilizan al ver que hay alguien tangible detrás de esto, gente a la que conocen que va a estar en el día a día y no un fondo de inversión del que no se sabe quién está detrás ni donde está radicado. Queremos que la asamblea se celebre cuanto antes porque la persona que sea designada como director deportivo tiene que empezar a planificar ya la próxima temporada”.