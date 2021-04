En el aire la fecha de la vuelta de la afición del Cádiz CF al estadio Carranza

El regreso de los espectadores a los estadios de Primera División y Segunda División A parecía cada vez más cerca, pero habrá que seguir esperando. El Cádiz CF está preparado para el retorno del público a Carranza en el mes de mayo que está a punto de comenzar, aunque una cosa es el deseo y otra la realidad.

Las competiciones profesionales de fútbol y baloncesto son las únicas en España que se desarrollan sin personas en las gradas desde el inicio de la pandemia del coronavirus. Ha pasado más de un año desde el último envite con público en Carranza, desarrollado el 29 de febrero de 2020 entre el Cádiz CF y el Almería en la categoría de plata.

Es habitual, por ejemplo, ver partidos de fútbol de Segunda B con la presencia de público porque en esos casos la decisión está en manos de las comunidades autónomas.

Cuando se trata del ámbito profesional, la competencia es del Gobierno, en concreto del Ministerio de Sanidad.

LaLiga está apretando en las últimas fechas para que los encuentros de balompié profesional puedan contar con el calor de la gente en las gradas aunque con un aforo reducido en los recintos garantizar la seguridad. A Carranza accederían en principio un máximo de 5.000 hinchas, más o menos una cuarta parte del aforo.

El partido entre el Cádiz CF y el Huesca que se disputa en Carranza el sábado 8 de mayo parecía que podía ser el del retorno de una parte de la hinchada del conjunto amarillo.

Pero la ilusión de momento se desinfla. El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, pone el freno y señala que "a corto plazo no va a haber público". ¿Cuándo será posible? "Cuando haya garantías y seguridad habrá público", sostuvo el ministro en Castellón. "Si no hay certeza y sigue existiendo riesgo, no será posible. No se trata de un criterio deportivo, sino sanitario”, añadió Rodríguez Uribes.

El titular de Cultura y Deporte no habló de fechas y después dijo que "veremos que hacer dependiendo de la evolución de la pandemia". Ahora mismo es imposible saber cuándo habrá fútbol con seguidores en las gradas. La idea que baraja LaLiga es el segundo fin de semana de mayo, cuando el Cádiz CF recibe al Huesca, pero todo está en el aire. A tenor de las palabras del ministro parece difícil, aunque nada está descartado.

Una cuestión que está sobre la mesa es que la apertura de la puerta de los estadios sea para todos los clubes a la vez. Y hay comunidades en una situación complicada, como es el caso de Euskadi.

De los cinco partidos que le quedan al Cádiz CF hasta el final de la Liga, tres los disputa a domicilio (Granada, Osauna y Levante) y dos como local (Huesca y Elche). Si ante el cuadro oscense aún no se permite la entrada de espectadores, la cita ante el conjunto alicantino (fin de semana del 15-16) sería la última oportunidad para que entrase público a Carranza esta temporada.

En la entidad cadista guardan prudencia bajo el paraguas de LaLiga. El órgano rector del fútbol profesional no está satisfecho con la situación porque ve que en otros espectáculos o eventos deportivos si se permite la entrada de público y sin embargo aún no se abre el grifo en Primera y Segunda A.

LaLiga, después de varios meses de silencio, mostró por primera vez su malestar con el criterio del Gobierno en el paulatino acceso del público a los estadios, informó Efe.

La pandemia obligó a prohibir la entrada de los aficionados a los estadios de clubes profesionales, en Primera y Segunda División A, pero LaLiga entiende que es el momento de aclarar desde la Administración "por qué la salud es diferente para el Gobierno y las Comunidades Autónomas, siendo incluso muchas de ellas del mismo partido", según fuentes de LaLiga.

Las últimas afirmaciones del ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, cuando dijo que que a corto plazo no habrá público en los estadios, fueron recibidas con desazón en la sede de órgano presidido por Javier Tebas.

Tebas afirmó hace unos días que esperaba ya ver "entre un 10 y un 25 por ciento de los aforos en las últimas jornadas de Liga". La incertidumbre continúa abierta.