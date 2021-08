Vizcaíno: "El Cádiz CF tendrá un estadio que se llamará Carranza"

En los últimos meses es frecuente ver juntos a Manuel Vizcaíno y Rafael Contreras desde que el empresario gaditano se sumó al proyecto del Cádiz CF que el sevillano lidera desde hace siete años.

Los dos están empeñados en consolidar al equipo en Primera División y, como en los últimos años, mantener la línea de crecimiento del club con la máxima ambición. Para ello ponen sobre la mesa una varias iniciativas novedosas en la que ya trabajan. Una de ellas supondrá, en caso de materializarse, un hito en la historia del Cádiz CF.

-¿Como va el mercado durante la pretemporada?

-Manuel Vizcaíno: Ahora no es el momento de hablar de esta cuestión, cuando acabe el mercado lo haremos. Lo que sí puedo decir es que estamos trabajando sin parar en las entradas y salidas de jugadores pero ahora no es tiempo de hablar, lo más aconsejable es esperar a que llegue el mes de septiembre.

-El Cádiz CF está invirtiendo dinero en la compra de jugadores como son los casos de Tomás Alarcón y Santiago Arzamendia. ¿Cómo se permite hacer gasto en tiempos de crisis por la pandemia?

-M.V.: El Cadiz CF está haciendo las cosas bien y por eso puede invertir en fichajes. La pasada temporada la terminamos con beneficios, somos uno de los pocos clubes que lo consiguió. Trabajamos bien y sobre todo con cabeza. Sabemos lo que hacemos.

-Usted siempre ha recalcado la importancia de vender jugadores para crecer. ¿Ha recibido alguna oferta por algún futbolista en lo que va de verano?

-M.V.: A día de hoy no hemos recibido ninguna propuesta, el mercado está muy parado. Siempre he dicho y mantengo que es bueno traspasar si nos permite crecer como club. Pero ojo, vender no significa regalar. El Cádiz CF nunca va a regalar. No puede venir cualquier a meterle mano al Cádiz CF, y menos si llega en la recta final del mercado, eso no lo permitiremos. Otra cosa es que llegue un equipo y pague la cláusula de algún jugador. Ahí sí que no podemos hacer nada.

-Hay clubes que están teniendo problemas para inscribir jugadores porque exceden el límite salarial. ¿Cuál es la situación del Cádiz CF?

-M.V.: Nosotros no tenemos ninguna dificultad. Todos los futbolistas que fichamos pueden ser inscritos. Tenemos todo en orden, hemos hecho bien nuestro trabajo y estamos muy tranquilos.

-¿Respiró tranquilo el presidente cuando le fue retirada al Cádiz CF la sanción de la FIFA que podía haber dejado al club sin poder fichar?

-M.V.: Estábamos seguros de que no habíamos cometido ninguna irregularidad y se ha hecho justicia. Las cosas se han puesto en su sitio. El daño es para los que han hecho el ridículo en este caso. La documentación recoge que hubo un contrato falso hecho a Momo Mbaye pero no por nuestra parte.

-¿Cómo está siendo la vivencia de recorrer toda la provincia de Cádiz?

-Rafael Contreras: Es algo espectacular. Hemos tenido una acogida muy calurosa, con mucho afecto. Se trata de homenajear a los cadistas que hay en la provincia, que son muchísimos. Es algo que hemos podido visualizar con las visitas. El Cádiz CF es un equipo muy querido y estamos muy contentos por llegar a todos los rincones de la provincia y con el cálido recibimiento que estamos teniendo.

-M.V.: Cádiz es una provincia muy futbolera, quizás sea de las primeras de España en número de clubes en categoría nacional. Pero una cosa no quita la otra. Se puede ser de un equipo de corazón y de un equipo de alma. Por ejemplo, San Fernando es la ciudad con más abonados del Cádiz CF después de la capital. Y cada día hay más cadismo en Jerez.

-¿Es el Cádiz CF algo más que un club?

-R.C.: Es algo más que un club porque es un sentimiento. La provincia es muy importante para nosotros. De hecho, el recién creado consejo social del Cádiz CF es el fiel reflejo, está integrado por personas de varios enclaves de la provincia. Algunos han adquirido acciones de modo testimonial, como Federico Linares y José María Vallejo. Queremos un Cádiz CF con una visión de integración global de la provincia y en esa línea nos movemos.

-M.V: La provincia de Cádiz tiene de los mejores vinos, quesos y carnes del mundo, uno de los puertos más grandes, una de las costas más importantes de Europa… Son sólo algunos ejemplos, pero en la provincia cada una va por su lado. Es bueno crear sinergias.

-La gran novedad de la temporada que está a punto de empezar es el regreso del público a los estadios. ¿Cuántos aficionados podrán acudir al estadio Carranza? Las perspectivas no son muy elevadas. Se habla de un 25 por ciento del aforo.

-R.C.: Aún no sabemos de manera oficial qué porcentaje del aforo estará permitido. Los clubes profesionales de Andalucía y la Junta estamos hablando de ello. Está el tema de la vacunación y el pasaporte covid que pueden ser importantes en cualquier evento. Hay que ser muy prudentes y además seguir las directrices de LaLiga.

-¿Pero cuál es la opinión del Cádiz CF? ¿Cuántos espectadores cree el club que podrían acceder al estadio?

-M.V.: Nosotros queremos que entren todos. Si la gente se está vacunando y los aficionados van con mascarillas se puede entrar. Si hay un sitio donde no se van a contagiar es en el estadio. La cuestión está en los momentos de las entradas y las salidas con las posibles aglomeraciones, pero eso es algo que se puede organizar. Se puede ocupar el cien por cien del aforo porque hay un cien por cien de seguridad.

-¿Cómo va la campaña de abonados? ¿Se puede llegar al tope de los 17.500 abonados?

-R.C.: Es probable que se alcance es cifra y con ese tope sólo quedarían algo más de 1.000 entradas disponibles para cada partido.

-¿Qué sucede con el estadio Carranza? ¿Tiene capacidad suficiente para acoger a tanta gente en una situación de normalidad?

-M.V.: La realidad es que se está empezando a quedar pequeño. Un equipo que se quiere consolidar en Primera División, como es nuestro caso, la única vía de crecimiento que tiene es con su estadio.La ilusión es que el Cádiz CF pueda ser dueño de su destino en todos los sentidos y que alguna vez pueda tener un estadio propio (el actual es de titularidad municipal). Tener nuestro propio estadio nos permitiría mantener nuestra política de precios con el abonado fiel. Sería poner los abonos más económicos y además crecer en número de asientos.

-¿Está hablando de hacer un estadio nuevo? ¿Podría explicar algo más al respecto?

-M.V.: Hay que plantear una solución para un club que se quiere consolidar en Primera División. Podría citar muchos ejemplos de equipos que crecen a través de su estadio: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla, Betis, Athletic, Villarreal… Tenemos que pensar en un estadio que permita continuar con la política de precios de los abonos y aumentar el potencial del club.

-¿Cuál sería el aforo de ese nuevo estadio?

-M.V.: Como mínimo tendría 35.000 asientos, con lo cual al menos 15.000 abonados pagarían muy poco. Y hay que pensar en el resto de aficionados que se está sumando. Hay mucho cadismo en la provincia. Estamos estudiando la vía para consolidar al club en Primera y esa sería la manera.

-¿Cómo podría afrontar el Cádiz CF el coste de algo tan caro como la construcción de un nuevo estadio?

-M.V.: Tenemos muy claro que con inversión privada. Renunciamos a las aportaciones económicas de las administraciones públicas desde que llegamos y es el club el que buscaría la fórmula. Eso sí, nunca haríamos un estadio a costa de no tener buenos jugadores. Lo deportivo es irrenunciable. Se puede crecer en todos los sentidos. Pongo un ejemplo: Al Sevilla, en 1958, hacer el estadio le costó el descenso. Nosotros lo que vemos es la intención de desarrollar un proyecto que nos permita atraer más público y tener un mejor equipo.

-¿Cuándo y dónde se llevaría a cabo ese proyecto?

-M.V.: Para poder ir a más debemos hacer lo que han hecho otros clubes que han crecido. Hay que ir paso a paso y ver cuándo se puede. El lugar estaría a 15 minutos de la Viña y Cortadura y habría gratuidad en el desplazamiento. Habrá que ver lo que más conviene. Lo primero es hacer una prospección en la ciudad de Cádiz a ver si hay posibilidad.

-Y si no es posible construirlo en Cádiz capital, donde el suelo escasea, ¿dónde entonces?

M.V.: Habría que pensarlo, darle muchas vueltas y estudiarlo.

-¿El cambio de nombre del estadio Carranza que promueve el Ayuntamiento influye también la aspiración del club de tener un estadio propio?

-M.V.: Insisto en la importancia que tiene ser dueños de nuestro propio destino como club, escuchar a la gente pero que nadie nos marque el paso. Una sociedad privada tiene que ser dueña de su destino en todos los sentidos. En todos.

El Cádiz CF ha estado al margen del cambio de nombre del estadio, es un tema del Ayuntamiento. Consideramos que el nombre estadio Carranza no incumplía la norma, y aunque no compartamos la medida somos respetuosos y cuando se notifique oficialmente se denominará con el nombre nuevo.

-¿Perjudica al Cádiz CF el cambio de nombre del estadio?

-M.V.: Se puede perder un activo importante. Las marcas cuesta mucho construirlas. En el caso del estadio Carranza hablamos de hace más de 60 años. Es una marca de fútbol conocida en todo el mundo. El nombre estadio Carranza está registrado por el club y el Cádiz CF tendrá un estadio que se llamará Carranza.

-Después de la última ampliación de capital, ¿cómo ha quedado el reparto accionarial en el Cádiz CF?

-M.V.: Eso es algo confidencial, lo que está claro es que el crecimiento de club lo tienen que pagar los accionistas. Se trata de que las inversiones las afronten los accionistas, se consolide un modelo y nos blindemos de especulaciones de gente que va y viene y ha hecho imposible la consolidación del club.

-R.C.: Es importante que haya estabilidad en el accionariado para la consolidación del club.

-M.V.: Estamos en camino de que la estabilidad pretendida se consiga. Tenemos mayoría suficiente para dar continuidad al proyecto.

-¿Se siente vencedor sobre Pina?

-M.V.: El que gana es el Cádiz CF, y con Locos por el Balón un Juzgado ha dictaminado. Hay que dejar de hablar de Pina, Vizcaíno y Contreras y hablar del Cádiz CF, que es lo que importa. Si hay alguien que quiere vivir en una realidad paralela es su problema.

-Vizcaíno y Contreras llevan poco tiempo juntos en el proyecto del Cádiz CF. ¿Hay entendimiento entre los dos?

-M.V.: Cuando dos personas son honestas lo demás viene solo. Lo único que pensamos es en el crecimiento del club. Estamos volcados en ello.

-¿Se plantean la posibilidad de vender sus acciones?

-M.V.: No vamos a perder el control del club, no vamos a vender y lo que no descartamos es que entren más accionistas para apoyar el proyecto y crecer.

-Desde que es presidente del Cádiz CF ha hecho tres ampliaciones de capital. ¿Se plantea hacer alguna más?

-M.V.: Nunca se puede descartar esa posibilidad. Todo lo que nos lleve a crecer será estudiado en su momento.

-¿Ese crecimiento del club incluye el ascenso del equipo femenino?

-M.V.: El equipo femenino lleva su crecimiento y es el momento de dar el salto a Segunda División. Es el objetivo. Tenemos que apostar por lo que ya están apostando los clubes grandes y queremos que en cuatro o cinco años el Cádiz CF esté en Primera División a la misma altura que el equipo masculino.

-¿Como están siendo para Contreras sus primeros meses como vicepresidente del Cádiz CF?

-R.C.: Estoy encantado de poder ayudar al crecimiento del club. Queremos dar el máximo espacio a los abonados. Las últimas semanas hemos crecido en 8.500 usuarios digitales con las retransmisiones de los partidos amistosos. El cadismo pide que le demos forma a la conexión con el club y trabajamos en ello, en la experiencia 360 grados que queremos ofrecer. Estamos por la innovación y somos el primer club de LaLiga que tiene una patrocinador que hace su aportación en criptomoneda.