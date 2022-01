El Valencia insistió en el trueque Jonsson - Manu Vallejo

Las últimas horas del mercado de invierno son de locura. Es lo habitual cada temporada. Aparecen las prisas en clubes y jugadores que no tienen minutos en sus equipos y buscan un cambio de destino. El Cádiz CF pretende hacerse con un delantero siempre que eleve el nivel. No parece fácil conseguir uno el último día, pero nada se puede descartar.

Además de la delantera, permanece la incógnita de qué sucederá con Jens Jonsson. El propio futbolista planteó al Cádiz CF su marcha al conocer el interés del Valencia en hacerse con sus servicios. El club che propuso un trueque entre Jonsson y Manu Vallejo de manera que el danés recalase en Mestalla y el chiclanero regresara al Nuevo Mirandilla (antes Carranza).

La entidad cadista se negó en redondo al pedir una cantidad económica para permitir la marcha de Jonsson. Parecía que el Valencia había descartado esa posibilidad pero en las últimas horas ha vuelto a insistir al Cádiz CF en la propuesta de un intercambio entre los dos jugadores.

La entidad valencianista volvió a proponer la operación con la esperanza de que el Cádiz CF, ante la proximidad del cierre del mercado, se ablandara y acabara cediendo.

Pero el club presidido por Manuel Vizcaíno se muestra inflexible y no está dispuesto a regalar al escandinavo, por lo que rechazó la oferta una vez más. Si el Valencia u otro equipo no pone dinero encima de la mesa, Jonsson no saldrá del Cádiz CF.

Manu Vallejo tiene vía libre para unirse al Alavés. El Cádiz CF nunca llegó a ir a por él al cien por cien, de lo contrario hubiese puesto toda la carne en el asador.