Sergio: Todo a la espera de que el Cádiz CF lo haga oficial

El Cádiz Club de Fútbol 2023-24 echó a andar el mismo día que obtuvo la permanencia en Elche. Ese momento como punto de partida para la cuarta temporada consecutiva en la máxima categoría, que da paso a todo lo que está por llegar hasta que la pelota vuelva a rodar en competición oficial.

Cerradas la campaña y la salvación, las primeras miradas apuntan a Sergio González como director de orquesta del proyecto. Nada se ha dicho de su renovación, que es un hecho salvo hecatombe, pero parece que es cuestión de poco tiempo que esa noticia adquiera la oficialidad que todos esperan, ya que el club y el cadismo ganan por mayoría absoluta por mantener al preparador catalán.

La continuidad de Sergio sigue sin producirse pero el preparador está manos a la obra antes de marcharse definitivamente de vacaciones, si bien en ese periodo su conexión con los preparativos será constante. Y es que parece que esa puede ser una de las novedades en todo lo que está por confeccionar en el futuro equipo. El técnico pretende dar un paso al frente -casi el mismo que le pide al club para no llegar bajo una angustia extrema al tramo final de Liga- y eso conlleva que tenga más que decir que antes con uno u otro jugador.

Sergio va a estar cerca de las renovaciones, las bajas y las altas; todo ese trabajo para dar forma a la plantilla con la que tendrá que trabajar hasta que llegue el mercado de invierno, que es la segunda oportunidad para corregir errores y carencias, y que tan buen resultado e ha dado al conjunto gaditano estos dos últimos años.

Vizcaíno, como cabeza visible del proyecto y por encima de la dirección deportiva, tiene el peso de las decisiones en su mesa aunque enfrente este verano tendrá voz y voto -en mayor medida- el entrenador que por segunda campaña consecutiva le ha dejado al equipo en la élite del fútbol español.

Sergio González, con su equipo de trabajo en el cuerpo técnico, tiene su particular libreta con nombres, posiciones, características y perfiles... Es una ecuación compleja porque en la misma entran los cedidos que regresan de otros conjuntos- no todos se quedarán-, aquellos futbolistas que no entran en los planes y los deseados que no siempre llegarán a buen puerto cuando la limitación económica es tan evidente en la entidad -tal y como se encargan de recordar cada verano- y supone un obstáculo.

A partir de lo bueno, bonito y barato, como se suele decir, la entidad tiene que ser rápida y lista porque las ocasiones únicas las quitan de las manos y las caras son punto y aparte.

La maquinaria de cada verano ya está en marcha y la del Cádiz CF empieza a moverse para que la plantilla 2023-24 tenga todo lo que desea el entrenador; un Sergio González que también crece dentro del club.