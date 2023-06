Garrido, el adiós al último bastión del Cádiz CF de Segunda B

Jon Ander Garrido se despidió del fútbol y del Cádiz CF en la mañana de este jueves en la sala de prensa del estadio Nuevo Mirandilla en un emotivo acto en el que, además, estuvo acompañado por el presidente de la entidad amarilla, Manuel Vizcaíno, y el capitán de la primera plantilla, José Mari. El jugador vasco estuvo también arropado por el vicepresidente del club, Rafael Contreras; el adjunto a la presidencia del Cádiz CF, Pepe Mata; y el jugador del primer equipo, Víctor Chust.

El presidente abrió la rueda de prensa de despedida a quien fuera jugador cadista desde 2013 en un periplo en el que defendió el escudo del Cádiz CF en 221 partidos oficiales, logrando un ascenso a la élite y llegando a sumar minutos en la máxima categoría del fútbol español.

"Garrido es un jugador que refleja, como uno de los nuestros que es, el espíritu y lo que nos ha traído aquí, incluyendo, en su caso, la evolución como futbolista y como persona, tanto dentro como fuera del Cádiz CF. Anecdóticamente, no vivió el ascenso de Segunda B a Segunda perteneciendo al Cádiz CF, pero ahí él mismo demostró cómo se reinventaba para convertirse en lo que él nunca quiso ser, que es un jugador profesional de fútbol. Si alguna característica tiene es que ha sido futbolista por circunstancias, porque es un profesional como la copa de un pino, porque lo da todo pero no porque haya buscado nada ni que pretendiera nada. Es de las personas con las que hablabas y sabía que lo que hablabas iba a misa, porque tiene unos valores que a veces no casa con como otros miran este deporte".

Acto seguido fue José Mari, su ex compañero y amigo, quien tomó el micrófono para dedicar unas sinceras y emotivas palabras a Jon Ander Garrido, que se mostró visiblemente emocionado en diversos momentos del acto celebrado en el Nuevo Mirandilla.

"Para mí esto es algo inesperado y difícil a la vez. Despedir a un compañero como Garrido, y a un amigo, se me hace difícil. Estoy como capitán de la primera plantilla, representando a todos mis compañeros porque me consta que muchos de ellos quisieran estar aquí, pero por haber iniciado las vacaciones no pueden estar. Quiero darle las gracias por todo lo que nos ha dado en el campo y, sobre todo, por lo que nos ha dado fuera. 'Garrincha', como lo conocemos, es un tío especial, distinto y con valores. Es un compañero y un amigo, todo lo que le ha dado al Cádiz CF y a nosotros no tiene precio".

Por último, el propio ex jugador vasco explicó los motivos de su retirada y cómo ha transcurrido su periplo de casi una década defendiendo la elástica amarilla.

"Estoy aquí para explicar la situación que me ha pasado últimamente. Este año ha sido un poco difícil. Aprovecho para dar las gracias a la prensa por cómo me ha tratado, al presidente, que se ha portado de diez conmigo y ha sabido entender los problemas que he tenido. Qué decir de José Mari..., vivimos con Cervera la mejor época de mi carrera deportiva. Lo hemos pasado realmente bien y hemos conseguido cosas que jamás hubiésemos pensado. Yo jamás hubiese pensado que iba a jugar en campos que he estado, con compañeros que han estado en la élite... Ha sido una pasada, ha sido un viaje precioso, pero se acaba aquí. He tenido 100 millones de lesiones, me he roto por todos lados, pero siempre he conseguido salir gracias a los fisios y a los doctores, que han hecho de amigos y psicólogos. Aquí termina este viaje tan bonito. Me voy enamorado de esta tierra y empapado de cultura".