Quique Pina: "Seguiré luchando por recuperar lo que me pertenece"

Quique Pina, ex consejero del Cádiz CF, ha emitido un comunicado tras el desbloqueo de sus empresas decretado por una providencia judicial en el marco de la causa abierta por la 'Operación Líbero'.

El comunicado es el siguiente:

Mediante la presente y ante la providencia recibida en el día de hoy, por parte del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional (operación líbero), en el cual se indica lo siguiente:

La expulsión inmediata del procedimiento del Cádiz Club de Fútbol SAD, como acusación particular dado, que ha sido probado que las conductas investigadas -en periodo de instrucción- no han perjudicado ni afectado, en ningún caso, al Cádiz Club de Fútbol SAD. Por lo tanto y a sensu contrario queda una vez más verificado, que la gestión de Calambur Intermediaciones SL, que se llevaba a cabo a través de mi persona, se considera lícita, justa y legítima. Pues como no puede ser de otra manera todo lo que hice fue buscando el mayor beneficio de la entidad que representaba como así lo he realizado a lo largo de mi exitosa carrera deportiva.

Sin embargo, el Presidente de la entidad (Manuel Vizcaíno), persona que fue de mi confianza -abusando de ella-, aprovechó dicho momento para, utilizando en su propio beneficio el Cádiz Club de Fútbol SAD, apartarme de la gestión del club, apartarme de él y de hasta intentar impedirme la entrada al estadio. Como comenté en su momento el Sr. Vizcaíno utiliza los medios que no son suyos (como es el Cádiz CF) para intentar perjudicar y calumniar a mi persona, eso si de manera infructuosa.

Con el auto recibido hoy, que no por tarde deja de ser justo, se reitera una vez más, como se ha venido haciendo con tantos y tantos que han ejercido de manera impecable su labor en el club (permítanme acordarme de Juan Carlos Cordero, Enrique Labrador…) y que sufrieron las consecuencias de los desmanes caciquiles de quien pierde la razón, que siempre estuvimos en poder de la verdad y que seguiré luchando por recuperar lo que en justicia nos pertenece.

No obstante, se han iniciado e iniciarán acciones, no sólo para recuperar lo arrebatado, sino para depurar todas y cada una de las responsabilidades de quien ha sustentado o apoyado a este personaje, que cada vez es capaz de engatusar a menos gente.

Igualmente informo que es un día de celebración para la familia Pina-Campuzano al indicarse igualmente que se procede al desbloqueo de todas sus cuentas así como de su actividad al exonerar de ilegalidad alguna los actos cometidos por ellos.

En el convencimiento de que cuanto hice sólo me cabe orgullo, sólo queda esperar a que una vez más la justicia actúe en consecuencia.