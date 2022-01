Puesta de largo de Pedro Benito y adiós a Manu Moreno en el San Fernando

Pedro Benito ha sido el siguiente refuerzo del San Fernando CD que ha pasado por el acto de presentación como nuevo jugador del conjunto isleño. El joven delantero, que causa furor entre los más jóvenes que acudieron en masa al Estadio Iberoamericano a ver su puesta de largo, mostraba mucha ilusión y ganas de aprender en esta etapa en el San Fernando CD. "Ha sido un año muy bonito para mí porque he debutado en Primera División (Cádiz-Valencia), pero ahora en lo único que pienso es en ayudar al San Fernando y estrenarme de azulino el próximo sábado", declaraba.

La puesta de largo la llevó a cabo junto al director deportivo, David Vizcaíno, que mantiene una gran relación de varios años con el nuevo jugador azulino: "Conozco a Pedro desde que era prácticamente un niño y, desde que tuve la oportunidad de incorporarlo, hablé con Nacho y nos pusimos en marcha para cerrar la operación. Se trata de un jugador con unas condiciones increíbles, con unas características que seguro que gustarán mucho a la afición del San Fernando. Estoy seguro de que podrá jugar muy pronto en el fútbol profesional y lo que nos queda es, de momento, disfrutarle durante los próximos seis meses".

Pedro Benito, que llega procedente del filial del Cádiz CF, tiró de agradecimiento: "Agradezco las palabras de David, estoy muy contento y con ganas de empezar el sábado. He estado un mes y pico entrenando y ya conozco al grupo. No pensaba moverme en Navidad, pero Vizcaíno estuvo atento, Nacho Castro también se interesó y no me lo pensé porque es una gran oportunidad".

Del mismo modo, el hijo del ex cadista Alberto Benito explicó los motivos para elegir La Isla. "Lo consulté con mi familia y coincidimos que era una oportunidad para crecer y aquí estamos. No siento presión por mis seguidores. Es consecuencia de muchas cosas e intento transformarlo en energía positiva. Hay gente que viene a verme y yo lo único que puedo hacer es rendir al máximo”, añadiendo el atacante que "me centro en esta oportunidad". "Ha sido muy bonito debutar en Primera pero ahora lo único que pienso es en debutar el sábado para cumplir en el campo".

Las expectativas para el nuevo futbolista del San Fernando mezclan positividad y realismo. "Me gusta ser optimista, que no iluso. Siempre miro para arriba, mirar puestos de ascenso y el sábado tenemos una guerra. Hay que ir partido a partido porque hay mucha igualdad, así que con ilusión y optimismo conseguiremos lo que queramos".

Para acabar, expuso la buena acogida en el conjunto azulino. "Estoy muy contento con un entrenador que es muy buena persona. Juego ofensivo y fútbol con mucho trabajo para los puntas, que es algo que agradezco. Hay mucha competencia, pero para mí es un orgullo estar en este equipo y aprender porque en cualquier puesto hay competencia y aportaré todo lo que pueda", finalizaba Pedro Benito.

Cesión de Manu Moreno

El San Fernando CD hizo oficial la cesión del jugador Manu Moreno (Jerez de la Frontera, 7 de octubre de 1998) al Salamanca CF UDS, entidad que compite en el grupo I de Segunda RFEF, hasta final de temporada. El club le desea la mayor fortuna a Manu en estos meses y espera que esta experiencia le permita continuar evolucionando como futbolista.

En el conjunto salmantino estará en el banquillo con el ex cadista Antonio Calderón, que sigue reforzando el proyecto para alejar al equipo de las posiciones más comprometidas de la tabla clasificatoria.