El Cádiz CF cede a Pedro Benito al San Fernando

Pedro Benito Ponomar (Cádiz, 27 de marzo de 2000) es nuevo jugador del San Fernando Club Deportivo (Primera RFEF). El delantero centro de 21 años llega a La Isla cedido hasta final de temporada por el Cádiz CF, con el que ha debutado esta misma temporada en Primera División aunque contaba con licencia del segundo equipo

Se trata de un atacante con olfato goleador gracias a su potente disparo y velocidad. Sin ir más lejos, la pasada temporada fue el máximo goleador del grupo XIII de Tercera División con 12 dianas en las filas del UCAM Murcia B y llegó a debutar con el conjunto universitario en Segunda División B.

Benito, formado en las categorías inferiores de la UD Almería y con pasado en el CD Canillas, cuenta en su todavía corta trayectoria con experiencias internacionales en las filas del Anorthosis chipriota y el Swansea galés, además de conocer el fútbol norteamericano con el Oklahoma Wesleyan University FC y el Gardner-Webb Bulldogs.

El pasado verano se incorporó al filial del Cádiz CF, del grupo IV de Segunda RFEF, donde ha disputado once partidos y ha anotado un gol. Debutó en Primera División el pasado 2 de octubre en el empate a cero entre el conjunto cadista y el Valencia CF.

Su rendimiento en el filial amarillo no ha sido el esperado hasta el punto de que fue perdiendo protagonismo y presencia en el once titular. La buena relación de su padre, el ex cadista Alberto Benito, con el director deportivo de la entidad isleña, David Vizcaíno, ha resultado clave para que la operación llegue a buen puerto.

Pedro Benito tiene una intensa relación con las redes sociales, donde en apenas un par de años se ha ganado un nombre a través de sus canales en Youtube, Twitch, Instagram o Tik tok.