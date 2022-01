Cervera se posiciona con el nombre de San Emeterio

La rueda de prensa previa del encuentro copero de este jueves del Cádiz CF contra el Fuenlabrada ha tenido un repaso profundo a la actualidad del mercado de invierno, donde los nombres no paran de salir. Uno de ellos se da por hecho. Fede San Emeterio, del que ha opinado Álvaro Cervera.

"Ha salido el nombre y sé hasta donde sé y puede decir hasta donde puedo decir. Le conozco. Es un soldado del fútbol, tiene experiencia en Primera. Hace varias posiciones y me agrada. No tendría ningún problema en incorporarlo si existe la posibilidad porque nos viene bien", apunta el entrenador del Cádiz CF.

Un nombre muy cercano en un mercado complicado. "Es algo que se plantea cada vez que se abre un mercado. Cuanto antes podamos es mejor traer la primera opción aunque luego pueda salir una tercera mejor que no sabemos si puede llegar. El club propone una cosa pero luego es difícil porque hay jugadores que te hacen esperar. M gustaría tener que los que vengan y que salgan los que deben salir, pero para que lleguen jugadores esos clubes necesitan tener cubierto el puesta antes de dejar salir".

Cervera admite que hay jugadores que salen a relucir a diario como futuribles para el Cádiz CF. "Hay cuatro o cinco nombres que escucho todos los días. Alguno que sí está cercano y otros quieren esperar a ver si sale algo mejor o las típicas negociaciones. Hay alguno cercano y otros que van a tardar".

Uno de esos nombres es el de Okay Yokuşlu, centrocampista del Celta, lo que generaría muchos futbolistas para el centro del campo. "A la altura que estamos y como está el equipo no tengo problemas que vengan jugadores de la misma posición siempre que tengan experiencia en la categoría. Necesitamos ser en el día a día un equipo de Primera para competir de esa forma. No tengo problema, ya los colocaremos de esa manera. Tenemos déficit de jugadores con poso en la categoría", recalca el técnico del Cádiz CF.