El Cádiz CF y Durdjevic, un interés que renace

El Cádiz CF otea el mercado en busca de fichajes en invierno con los que subir el nivel de la plantilla para pelear por la permanencia en la segunda parte de la temporada.

El club se fija como prioridad la contratación de un delantero. De hecho, ha lanzado la caña a varios jugadores pero de momento no ha cuajado ninguna operación para reforzar el ataque.

Tras los intentos fallidos por Luuk De Jong y Páco Alcácer, entre otros, emerge el nombre de Uros Djurdjevic, ariete que recorre su cuarta campaña en el Sporting de Gijón en Segunda División.

El artillero balcánico es una vieja aspiración del Cádiz CF, que trató de acometer su fichaje el pasado curso. En El desmarque Asturias cuenta que el conjunto amarillo vuelve a la carga en enero para intentar hacerse con el ariete, referencia ofensiva del cuadro rojiblanco.

El Sporting pagó en su día 2,5 millones de euros al Olympiacos por el fichaje del delantero centro y no está dispuesto a traspasarlo si no es por una cifra muy superior. En las oficinas de El Molinón considera que Djurdjevic es su estandarte y no está por la labor de dejarle marchar por las buenas.

El hecho de que su contrato expira el 30 de junio de 2023 podría facilitar su venta porque en enero de ese mismo año (en menos de 12 meses) será libre para comprometerse con otro equipo para la siguiente temporada sin que el Sporting reciba un euro a cambio.

Con 27 años, el punta destaca por su espíritu de lucha, su capacidad para moverse en todas las zonas de ataque y su olfato goleador. La pasada campaña firmó 22 tantos aunque en la actual andadura le está costando más ver puerta: lleva siete dianas (seis en Liga y una en la Copa del Rey).

Es un delantero que gusta al cuerpo técnico la dirección deportiva porque consideran que se ajusta al sistema de juego que emplea al Cádiz CF. Conoce el fútbol el español y el idioma, está en forma y podría jugar de inmediato al no necesitar un periodo de adaptación. Otra cosa es que su fichaje sea una posibilidad real a mitad de curso.