El Covid sigue 'golpeando' en el vestuario del Cádiz CF

El Cádiz CF llevó a cabo este miércoles el segundo entrenamiento de la semana, último antes de visitar al Fuenlabrada para vivir el encuentro copero de este jueves. Los de Álvaro Cervera pulieron detalles de cara al choque ante el duelo de dieciseisavos de final. Un entrenamiento marcado por el trabajo físico y el balón, ya que tras perder con el Sevilla ha quedado poco tiempo para preparar la cita madrileña.

Después de trabajar en el gimnasio, los cadistas se ejercitaron sobre el césped del campo Ramón Blanco realizando rondos, ejercicios de posesión y presión, para terminar con un partido en espacio reducido. Ha sido la última opción del preparador para ver realmente el estado de sus pupilos.

Pero, ¿con cuánto futbolistas puede contar Cervera para la Copa del Rey? "Se cae por lesión Iza y hay alguno más por Covid que se cae. Recuperamos a Cala y Arzamendia, y hay dos casos más de Covid", apuntaba el entrenador del Cádiz CF en la rueda de prensa previa al duelo frente al Fuenlabrada, en la que aclaró que Iza tiene problemas en una rodilla.

El secreto mejor guardado es el de aquellos futbolistas con Covid. Ni número de afectados ni nombres. Cervera aporta su explicación. "Cuando yo di positivo lo dije, pero hay gente que no quiere que se sepa. Hay unos cuantos. Están los que acaban de ser por positivos recientes y que se unen a casos anteriores. Pero son cuatro o cinco parados por el Covid. Todos los días se hacen test y se va sabiendo lo que tenemos".

La realidad del Fuenlabrada-Cádiz CF es compleja, tal y como admite Cervera. "El partido está en un momento que no es conveniente para nosotros. Vamos 17, con dos porteros; 15 jugadores de campo nada más. Saldremos a pasar a la eliminatoria aunque nuestro partido importante es el de Osasuna. Saldremos a pasar la eliminatoria y que en el camino no se quede nadie más. Salimos a las siete de la mañana y jugamos a las cuatro. No es cómodo. Trataremos de que no se caiga nadie", recalcaba el técnico del Cádiz CF.