Los problemas crecen en el Cádiz CF. No sólo por la falta de resultados positivos en un último mes y pico de escasa producción. El centro de la defensa queda cogido con alfileres de cara a la próxima visita a la Unión Deportiva Las Palmas (próximo domingo a partir de las ocho de la tarde).

Sergio Sánchez fue amonestado durante el encuentro contra el Real Zaragoza y llegó la quinta cartulina amarilla de la temporada, por lo que será sancionado con un partido de suspensión salvo que el club presente alegaciones que sean atendidas por el Comité de Competición. El ex del Espanyol vio la tarjeta por derribar a un contrario en la disputa del balón en el minuto 53.

La baja del zaguero catalán se une a la ya conocida de Aleksandar Pantic, lesionado en una rodilla (no ha llegado a debutar de manera oficial como futbolista del Cádiz), y a la más que posible de Marcos Mauro. El argentino pone todo su empeño en la recuperación de una microrrotura fibrilar que se produjo en el duelo contra el Córdoba y no lo tiene fácil para poder vestirse de corto en el estadio Gran Canaria.

El único central que está disponible con total seguridad (salvo contratiempo a lo largo de la semana) es Iván Kecojevic. En el caso de que Marcos Mauro no llegue a tiempo a la cita encuadrada dentro de la 34ª jornada de LaLiga 1|2|3, Álvaro Cervera tendría que recurrir en principio a Edu Ramos, que ya se ha desenvuelto en esta temporada en el eje de la zaga como solución de emergencia. No es un puesto desconocido para el centrocampista malagueño.

Si Edu Ramos tuviese que retrasar su posición, para la medular sólo quedarían dos hombres: Álex Fernández y José Mari (el roteño vuelve al equipo después de cumplir un partido de sanción). Jon Ander Garrido no termina de entrar en materia después de una lesión, acumula dos meses sin jugar (su última participación se remonta al envite disputado en Alcorcón) y es complicado que pueda estar al cien por cien el próximo fin de semana.