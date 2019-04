"No podemos defender sólo con la defensa"

El entrenador del Cádiz compareció en la sala de prensa del Ramón de Carranza con el gesto serio, desde luego nada contento por el empate.

“Ha habido dos partes muy diferentes, una con las fuerzas igualadas en la que el Zaragoza ha sido infinitamente superior y otra en la que el Cádiz se la juega al cara o cruz, aunque hace cosas buenas. Reconozco que pueden ser partidos bonitos pero a mí no me gustan porque lo normal es que cuando recibes tres goles pierdes. Intentaré darle una vuelta para que cuando marquemos tres goles ganemos. Tenemos que darnos cuenta que cuando defendemos bien somos otra cosa y además atacamos bien. En la segunda parte hemos dicho que teníamos que defender más juntos, aunque fuera más atrás, porque en la primera ellos aprovecharon los espacios”.

Malos síntomas en la primera mitad. “Ellos han estado muy bien y nosotros muy, muy mal, pero muy mal sin el balón. En ataque no ha sido una maravilla pero no hemos estado mal, pero cuando no la teníamos ellos hacían lo que querían. Lo que me he matado desde que llegué al equipo y lo que voy a seguir haciendo. Sé que hay gente a la que le gusta esto, este fútbol, que patrocina este tipo de juego, pero yo, no”.

Un Cádiz a la deriva, sin sus señas de identidad. “En la primera parte no ha estado bien, nos han llegado con facilidad, porque no podemos defender sólo con la línea defensiva. Cuando nos juntamos, aunque sea para atrás, somos incluso mejores en ataque”.

Suerte para salvar un punto. “La mejoría a la hora de defender y una pizca de suerte nos han permitido empatar, eso y el empuje de la afición, por supuesto”.

Rober Correa se quedó fuera de los que se vistieron de corto y Álvaro Cervera lo explicó. “No tiene que ver al 100% con lo que le ha pasado esta semana, sino que quería hacer más cambios y pensé que si no le salía bien el partido podía sentirse mal”.

Tres puntos en tres partidos en casa, una dinámica nada positiva que mantiene al vestuario dividido en cuanto a las sensaciones. “Ni está muerto ni tampoco tirando cohetes”.