Posible alineación del Cádiz CF en la visita al Elche

No hay tiempo para las lamentaciones en la espiral de locura por la que transita la Liga post-coronavirus. Tres días después del doloroso y merecido tropiezo en casa frente al Tenerife, el Cádiz CF afronta el martes 30 de junio un nuevo encuentro con el que trata cerrar una herida que quedará en un simple rasguño con un triunfo o se agrandará con una nueva derrota. El equipo amarillo visita al Elche con la exigente misión de no desviarse del camino del ascenso directo a Primera División que recorre desde el primer capítulo del curso más largo de la historia. Mantener la ruta establecida requiere una victoria cuando la meta está a la vuelta de la esquina.

El número de la jornada, la 37ª, refleja por sí mismo la trascendencia de una cita en la que no están permitidos los errores cuando los perseguidores acechan. El Cádiz CF conserva el liderato pero el Huesca, tercer clasificado, está a sólo cuatro puntos.

La recta final es un hecho y es precisamente en este momento cuando hay que dar la talla. Es la hora de la verdad en cada uno de los minutos que restan hasta el final del torneo. Un nuevo partido es una nueva oportunidad. La cuestión es si el equipo amarillo, envuelto en un océano de dudas, es capaz de aprovecharla. El triunfo es una lanzadera hacia Primera. Lo demás es ralentizar el paso y ponerse en manos de los rivales directos.

El Cádiz CF está a tiempo de dar un giro y es supone mejorar su rendimiento sobre el césped, nada bueno desde el regreso del fútbol salvo media hora larga en Soria y algún instante puntual más. El equipo busca reencontrarse a sí mismo en una cita en la que pone a prueba su fortaleza mental. Arbitrará el encuentro el colegiado castellano-leonés Oliver de la Fuente Ramos.

Es ahora cuando se logran o dejan de cumplirse los objetivos. En el Cádiz CF son conscientes de lo que se juegan pero aún no ha dado el paso al frente necesario tras la reanudación del campeonato. Está obligado a ello sin dilación si no quiere poner en riesgo la consecución de un reto que no tiene lejos aunque ni mucho menos está amarrado.

El duelo irrumpe sin tregua en unas circunstancias complicadas para los amarillos, fuertemente golpeados por las bajas. Hasta siete ausencias acumula Álvaro Cervera, quien prepara variaciones en la alineación. No juegan José Mari ni Iza Carcelén por sanción. Es el primer choque que se pierde el portuense. Por problemas físicos no están disponibles David Gil, Luismi Quezada, Jon Ander Garrido, Choco Lozano y Malbasic.

La principal novedad es la primera presencia en una lista de Augusto Fernández, flamante fichaje para la recta final de temporada. La incógnita es si está preparado para formar parte del once inicial. La expedición cadista está formada por 24 futbolistas (incluidos tres porteros), entre ellos Juan Cala. El equipo ha viajado el mismo día del partido.

Por su parte, José Rojo 'Pacheta', entrenador del Elche, no podrá contar para el partido contra el Cádiz CF con el defensa central Dani Calvo, sancionado por acumulación de amonestaciones y referencia en la zaga de su equipo al ser el hombre de la retaguardia que acumula más minutos esta temporada (supera los 3.000).

La novedad es el regreso del lateral derecho Sergio Blázquez 'Tekio', quien podría regresar a la titularidad al no tener disponible a otro carrilero diestro.

Tampoco podrán entrar en la convocatoria los lesionados Nuke Mfulu, Óscar Gil, Claudio Medina y Víctor Rodríguez, prácticamente inédito desde su llegada a la a la escuadra franjiverde en el pasado mercado de invierno.

El entrenador burgalés tiene previsto volver a dosificar a sus jugadores, por lo que realizará varios cambios en la alineación, sobre todo en la zona de ataque, donde no termina de encontrar la pareja que consiga dar el mayor rendimiento ofensivo.

Los de Álvaro Cervera no reaccionaron ante los chicharreros pero están a tiempo de hacerlo en territorio alicantino, donde el equipo amarillo escribió una de las páginas más gloriosas de su historia con aquel ascenso a Primera en 1981.

Los dos contrincantes se mueven en las alturas pero cada uno está en una batalla: los gaditanos pujan por subir por la vía rápida y los ilicitanos por agarrar una de las plazas de play-off. Y comparten algo más. Ninguno de los dos se siente cómodo en la nueva mini Liga que arrancó en junio y acaba el 19 de julio. Los de Cervera han sumado sólo seis puntos de los 15 disputados y los de Pacheta, cinco.

Las opciones de victoria del Cádiz CF pasan por recuperar la solidez que atesoraba meses atrás. Primero, no recibir goles, un mal que se repite cada jornada desde el retorno de la Liga. La clave radica en dejar de hacer concesiones al contrario: evitar expulsiones, dificultar los remates, anticiparse, cerrar espacios… todo eso que los amarillos aplicaban con eficacia antes del confinamiento.ntes que el rival.

Alineaciones probables

Elche: Edgar Badía, Tekio, Gonzalo Verdú, Josema, Juan Cruz; Manuel Sánchez, Iván Sánchez, Josan, Pere Milla, Fidel y Jonathas.

Cádiz CF: Cifuentes, Akapo, Fali, Cala o Marcos Mauro, Espino o Rhyner, Edu Ramos, Bodiger o Augusto Fernández, Álex Fernández, Iván Alejo o Salvi, Jurado o Alberto Perea y Nano Mesa o Álvaro Giménez.

Árbitro: De la Fuente Ramos (castellano-leonés).

Estadio: Martínez Valero (21:45/Movistar LaLiga).