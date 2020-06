El técnico del Elche se deshace en elogios al Cádiz CF

El entrenador del Elche, José Rojo 'Pacheta', afirmó el lunes 29 de junio, en la previa del partido contra el Cádiz CF, que el encuentro supone un reto para su equipo, ya que en su opinión se enfrentará al conjunto más completo de la categoría.

Pacheta no escatimó elogios hacia el Cádiz CF un día antes del partido de la 37ª jornada de Liga: "Sólo en cuatro jornadas no ha sido primero. Y cuando no lo ha sido era porque iba segundo. Eso nos dice la contundencia y el potencial de un equipo con un plan y un entrenador al que han renovado porque creen en ese proyecto".

Pacheta aseguró que el Cádiz CF tiene "la mejor transición defensa-ataque" de la competición y que se trata de un equipo que necesita muy poco "para ganarte el partido", de manera que "contra ellos hay que estar atentos, pero emocionados", apostilló.

"Por eso van primeros, porque son un equipo muy completo", reiteró el preparador, quien garantizó que el Elche saldrá "a ganar el partido, como hacemos todos los días".

El burgalés dio mucho valor al "sufrido empate" en Las Palmas y aseguró no estar siguiendo los resultados de los rivales directos "porque al final la clasificación será la que diga dónde merecemos estar".

Pacheta justificó la gran igualdad existente desde el reinicio de la Liga al señalar que los equipos se enfrentan a una "situación desconocida y un modelo de competición, con partidos miércoles-domingo-miércoles, que no lo habíamos hecho nunca en Segunda".

"Se hace muy complicado ganar dos partidos seguidos", defendió Pacheta, quien indicó que su equipo poco a poco va recuperando el nivel anterior al parón por la pandemia.

El entrenador no descartó, pese a la baja de Dani Calvo, volver a jugar con tres centrales y dijo que ve a su equipo "conectado" y motivado para el duelo ante el Cádiz CF, al que intentarán "minimizar sus virtudes y martillear en sus defectos"