Posible alineación del Cádiz CF ante el Villarreal

El Cádiz Club de Fútbol regresa a la competición después del parón por los compromisos internacionales con un doble reto en su cita ante el Villarreal: confirmar que el triunfo en Valladolid tiene continuidad y se refrenda con un buen resultado, y dar una primera alegría a su afición, cansada de ver perder a su equipo como local.

Con la competición parada por la llamada de las selecciones, Sergio González ha podido centrarse en corregir conceptos, ideas y estilos, al tiempo de trabajar duro en esos otros aspectos que deben hacer del Cádiz CF un equipo fiable. La labor ha sido mucho más placentera que otras veces porque se produjo después de salir airoso del José Zorrilla. Trabajar duro con satisfacción del deber hecho ayuda en el día a día.

Que el debate esté en boca del cadismo resulta inevitable. Entre los que apuestan por otro gesto que invite a reforzar esa reacción y los que piensan que la 'flauta' sonó en Pucela, los dudosos pueden ganar a los convencidos a la espera de lo que suceda a partir de las dos de la tarde. Pero por encima de opiniones, la realidad es que el Cádiz CF debe seguir caminando sin pausa hacia el objetivo de ser un equipo con todas sus armas aptas. Un bloque, sin fichajes 'top', que funcione para que el objetivo de la permanencia cuenta con una lógica sólida.

No estar en el último lugar de la clasificación es otra esperanza para reflotar aún más lo anímico, a pesar de que el equipo sea penúltimo. Y mucho de anímico que se ha hablado esta semana por parte de Iza Carcelén y del propio Sergio González. Precisamente habrá que tirar de cabeza para analizar si el lateral seguirá en el once en lugar de Joseba Zaldua, que puede estar en desventaja, ahora mismo, en la carrera con el portuense.

Más del once. Si la lógica y el estado físico de los internacionales lo permite, el entrenador del Cádiz CF tiene un argumento en forma de victoria en Pucela para dar rienda suelta al último once. Otra cuestión es que el Villarreal no es el Valladolid y que las cosas ante los tuyos se plantean de otra manera. Lo seguro es que no se vestirán de corto el lesionado Momo Mbaye ni el descartado Álvaro Giménez, respecto a la lista del día de Valladolid.

El Villarreal viajó con la necesidad de recuperar el ritmo de puntos y victorias que se ha frenado en las dos últimas jornadas, en las que sufrió una derrota en el campo de Betis y un empate como local ante el Sevilla, dos resultados que han sacado a los de Unai Emery de la 'zona Champions', el objetivo del club en este ejercicio.

Por ello, el equipo castellonense necesita recuperar el camino de la victoria, algo que deberá hacer ante un rival que no suele poner las cosas fáciles. Valga como dato, que ni el Villarreal, ni el técnico Unai Emery, saben lo que es ganar en Cádiz en Primera. Es más, el equipo castellonense logró un empate y una derrota en los dos partidos con Emery en el banquillo.

En el capítulo deportivo, el equipo llega a este partido con las bajas seguras de los lesionados Juan Foyth, Pepe Reina y Alberto Moreno, mientras que Gerard Moreno y Manu Trigueros ya están en dinámica de grupo, aunque descansarán una semana más, al tiempo que Emery podrá contar con todos sus internacionales, que han regresado sin problemas de lesiones a la disciplina de grupo.

La duda radica en saber si el técnico va a apostar por un once parecido al que juega habitualmente en Liga o por hacer algunos cambios con la presencia de futbolistas más descansados.

Alineaciones probables

Cádiz: Conan Ledesma; Iza Carcelén, Luis Hernández, Chust, Pacha Espino, Fede San Emeterio, Rubén Alcaraz, Iván Alejo, Brian Ocampo, Rubén Sobrino y Álvaro Negredo o Lucas Pérez.

Villarreal: Rulli; Kiko Femenía, Albiol, Pau Torres, Pedraza, Capoue, Parejo, Chukwueze, Álex Baena, Danjuma y Lo Celso o José Luis Morales.

Árbitro: Iglesias Villanueva (gallego).

Estadio: Nuevo Mirandilla (14:00/DAZN).