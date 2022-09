Emery: "Necesitamos ser exigentes al máximo para poder ganar en Cádiz"

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, aseguró este viernes que para lograr la victoria en su visita del sábado al Cádiz CF necesitarán "ser exigentes" en un partido que prevé "complicado".

"Debemos ser capaces de imponer nuestra idea de juego y tener acierto, es algo que sabemos que debemos mejorar. Esas son las claves, minimizar errores y respetarles mucho a ellos y a sus jugadores. Tienen buenos jugadores y un técnico que ha demostrado su categoría. A eso se suma que tras la victoria de Valladolid han encontrado un punto de encuentro. Para ellos es un partido muy decisivo", apuntó Emery ante los medios.

En ese sentido, analizó que los resultados del Cádiz CF no tienen nada que ver con su potencial. "Ves los resultados y piensas que pasa algo, pero luego ves los rivales a los que se ha enfrentado en casa y fueron fuertes, pero compitieron. Ese Cádiz en casa es lo que ha hecho bueno y a eso se suma la confianza de la victoria en Valladolid", explicó.

Además, recordó que "ante este mismo Cádiz y con los mismos jugadores" el Villarreal perdió. "Es un partido muy importante y el respeto es alto. Si no somos exigentes ya empezamos perdiendo, si no estamos a tope lo tenemos complicado, la exigencia es alta y lo sabemos", agregó.

Emery también apuntó que estos días sin competición han venido bien para descansar a los jugadores que se quedaron, pero que ahora toca comprobar el estado de los que estuvieron con sus selecciones y ahora han vuelto a entrenar con el equipo estos días.

De los lesionados Pepe Reina, Juan Foyth, Alberto Moreno, Manu Trigueros y Gerard Moreno, el entrenador del Villarreal dijo que siguen con su proceso de recuperación y que ninguno de ellos estará en el partido. Asimismo, del argentino Gio LoCelso comentó que entrenó con normalidad y que se le someterá a un último test para ver cómo está y decidir.

Otro aspecto que destacó Emery fue el calendario complicado que afronta de inmediato el equipo. "Entramos en bloques y vamos a ver cómo afrontamos este que hay antes del Mundial. El anterior bloque fue bueno pese a la derrota del Betis y el empate del Sevilla, partidos que nos han penalizado en la tabla. Vamos a ver si en este bloque estamos al nivel que queremos en las tres competiciones", dijo.

Emery insistió en que el objetivo global del equipo es "tratar de dar una versión en cada año y en este el objetivo claro es la Liga, la regularidad es la clave". "Por ello debemos encontrar unos patrones de juego muy estables y en eso trabajamos. Somos muy exigentes en eso, lo llevamos en la mente, vamos a ver si nos da para alcanzar ese objetivo. Debemos ser muy exigentes en los pequeños detalles".

El técnico también aseguró que aún no ha hablado con el Villarreal sobre su posible renovación. "Yo he manifestado que estoy muy contento aquí y tengo objetivos deportivos que me ilusionan y un año por delante muy bonito. Pero no hemos hablado nada de eso", concluyó.