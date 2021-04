Posible alineación del Cádiz CF ante el Valencia

El Cádiz CF retoma la competición doméstica con la misión de resolver la tarea de permanencia en las diez jornadas definitivas que se presentan a modo de finales.

La primera es contra el Valencia en el choque correspondiente al 29º capítulo que se disputa en el estadio Carranza el domingo 4 de abril.

Las bajas de Anthony 'Choco' Lozano y Rubén Sobrino obligan al entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, a buscar una solución en la delantera que puede pasar por Saponjic o Malbasic, poco habituales como titulares, o la reubicación de Álex Fernández como acompañante de Álvaro Negredo. El madrileño conoce de sobra la posición de segundo punta.

El resto del once es el previsible salvo que el técnico quiera dar una vuelta de tuerca. Una de las incógnitas radica en la banda izquierda con la duda entre Alberto Perea y Jairo. El técnico ha convocado a todos los jugadores disponibles.

Jeremías Ledesma y Jens Jonsson están preparados tras su paso por sus respectivas selecciones. El danés ha jugado poco con Dinamarca (no ha llegado a media hora) y si tiene desgaste es más por los viajes que por el tiempo sobre el césped.

El Cádiz CF recibe a un Valencia que también está metido en la dura contienda por la salvación, aunque con un poco más de margen. La referencia más cercana de los gaditanos es la derrota (2-1) en Villarreal. La de los visitantes, la victoria (2-1) sobre el Granada.

Los amarillos inician la jornada colocados la 15ª posición con 29 puntos (seis de renta sobre el descenso antes del fin de semana). Los blancos, en la 12ª plaza con 33.

El cuadro ché, entrenado por el ex cadista Javi Gracia, no atraviesa la mejor etapa de su historia, enredado en problemas institucionales y sin poder pugnar en la parte elevada de la clasificación al no contar con una plantilla de altos vuelos, pero no deja de ser uno de los clásicos que cuenta con buenos futbolistas. El chiclanero Manu Vallejo regresa a la que fue su casa.

Los locales pretenden dar un paso de gigante hacia el objetivo con tres puntos que serían oro molido camino de los 40 que en teoría son necesarios para asegurar la continuidad en Primera. El Cádiz CF no destaca por su fortaleza en casa pero el Valencia es de los visitantes más débiles de la Liga.

El reloj de la Liga empieza a marcar la hora de la verdad. No está permitido fallar en el tramo más relevante. Los anfitriones, una vez más sin el calor de su afición, darán prioridad al cuidado de su portería como requisito indispensable para buscar la contraria. El primer reto es no recibir gol, mantener laTodo lo que sea puntuar es bueno pero en el Cádiz CF son conscientes de que la victoria es el camino más corto y además aporta tranquilidad.

La teoría está escrita a falta de ponerla en práctica. En la cita de la primera vuelta, los amarillos arañaron un empate a uno a Mestalla que estuvo cerca de ser un triunfo.

Pese al descanso de la Liga por los compromisos de las selecciones, el Valencia apenas ha tenido dos entrenamientos para preparar el choque con la plantilla al completo por la marcha de nueve jugadores con sus equipos nacionales.

Yunus Musah y Kang In Lee fueron los primeros en volver pero Gay, Hugo Guillamón, Thierry Correia, Daniel Wass, Racic y Cutrone apenas han estado con un grupo al que se unieron el viernes.

Tampoco lo ha hecho Cillessen, lesionado. Eso obligará a Javi Gracia a volver a hacer titular a Jaume Doménech. Más allá de este cambio y de algún otro puntual para mitigar el cansancio no se esperan demasiados cambios respecto al equipo que venció al Granada.

Alineaciones probables

Cádiz CF: Ledesma, Iza Carcelén, Fali, Cala, Espino, Jonsson o Garrido, José Mari, Álex Fernández, Salvi, Alberto Perea o Jairo y Negredo.

Valencia: Jaume Doménech, Thierry Correia, Gabriel Paulista, Diakhaby, Gayá, Wass, Racic, Carlos Soler, Álex Blanco, Guedes y Maxi Gómez.

Árbitro: Medié Jiménez (catalán).

Estadio: Carranza (18:30/Movistar LaLiga).