Javi Gracia: "Llega el momento de mejorar fuera"

El entrenador del Valencia, Javi Gracia, señaló que el parón de la Liga les ha permitido "saborear" el triunfo logrado en la última jornada ante el Granada y que ahora, en la visita de este domingo al Cádiz CF, "llega el momento de mejorar, conseguir un buen resultado fuera y encadenar dos victorias".

Gracia no puso el listón del equipo en luchar por la séptima plaza pero insistió en que quieren acabar bien la temporada y que aunque eso tendría implicaciones económicas para el club, lo que impulsa ese deseo es la profesionalidad.

"Intentar mejorar nace de la profesionalidad de cada uno, de los jugadores, cuerpo técnico y tofos los trabajadores. Lo demás será consecuencia, Todo lo económico es importante pero será consecuencia de haber querido ganar estos deis partidos no es el motor económico lo que nos mueve sino lo deportivo", señaló.

"Recibimos también por parte del club esa motivación pero no necesitamos que nadie nos lo recuerde, ya lo sabemos", añadió.

El técnico dijo que el hecho de que no hubiera jornada el pasado fin de semana les ha permitido asentar que siguen "con la fortaleza de conseguir buenos resultados en casa" y aunque admitió que apenas han tenido tiempo de preparar el choque con toda la plantilla dio por buena la experiencia de los jugadores que se fueron con sus selecciones, con la excepción de la lesión de Jasper Cillessen.

"Hemos tenido tiempo, no con todo el grupo pero incluso estas ausencias, salvo Jasper que vino lesionado, han sido experiencias súper positivas. Creo que estamos preparados para hacer un buen partido y conseguir un triunfo", afirmó.

Respecto a la lesión del portero holandés señaló que "no es tan grave" como para que no pueda volver a jugar esta temporada y que no le produce una gran preocupación porque confía en Jaume Doménech y Cristian Rivero.

"Su ausencia no me genera una preocupación extrema porque siempre he confiado en todos los porteros. Igual de tranquilo que cuando aposté por el cambio estoy ahora de tener que contar con cualquiera de los dos porteros que tenemos. Tenemos bien cubierta la posición", destacó.

El entrenador habló también sobre el hecho de que Patrick Cutrone haya marcado dos goles con la selección sub-21 de Italia. "Le valoro mucho, pero en la posición en la que juega es la que más competencia hay. El reparto de minutos es el que es, no es fácil. Me alegro de que haga goles con la selección y espero que también lo haga con nosotros de aquí al final", explicó