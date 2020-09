Posible alineación del Cádiz CF ante el Huesca

El Cádiz CF tiene la necesidad de empezar a sumar puntos. Aunque su nueva andadura en Primera División no ha hecho más que comenzar, el equipo amarillo está llamado a dar pasos en la dirección adecuada para no correr el riesgo de quedarse pronto atrás en el camino que conduce a la permanencia. La tarea hay que hacerla a su debido tiempo y no dejarla para el final, cuando puede ser demasiado tarde.

El cuadro gaditano protagonizó el peor arranque posible en LaLiga Santander: derrota (0-2) en casa frente al Osasuna y, lo más preocupante, la sensación de que con lo que tiene a día de hoy las va a pasar canutas para poder quedarse en el enclave al que le ha costado retornar nada menos que 15 años.

El calendario vuelve a colocar un partido contra uno de los teóricos rivales directos en la contienda por la salvación. El Cádiz CF regresa a El Alcoraz en la segunda jornada casi tres meses después del aquel duelo ante el Huesca en plena batalla por el ascenso resuelto con un agónico empate a uno. Los dos se citan de nuevo, aunque esta vez en la máxima categoría y con el objetivo común de esquivar los tres puestos más bajos.

Se trata de la primera salida de los amarillos en la campaña 2020/21 que servirá para medir la temperatura. No le queda otro que elevar el nivel competitivo para poder pelear de verdad por la victoria.

La importancia del encuentro es evidente al tratase de dos contrincantes que juegan su particular Liga de los modestos. Los puntos adquieren, por tanto, una relevancia doble.

El envite, programado para la sobremesa del domingo, irrumpe con susto tras los dos casos de coronavirus detectados en el Huesca que, sin embargo, no impide el desarrollo del partido.

El club del Alto Aragón activó el protocolo establecido para estos casos, las personas afectadas están aisladas en sus respectivos domicilios y el resto de plantilla se ejercitó de manera individual tras hacerse un nuevo test. Si no hay contratiempos en las pruebas, el balón rodará.

Los oscenses han empezado mejor la temporada, como lo demuestra el meritorio punto que arañaron en el terreno del Villarreal. Y además disponen de un mayor disponibilidad económica para reforzarse. Los ejemplos son el defensa central Siovas y el medio ofensivo Borja García, que en principio no estarán en el once.

Con dos equipos aún en fase de construcción, sobre todo el Cádiz CF, la complicada misión de los visitantes no es otra que celebrar su primera victoria o en todo caso no enlazar la segunda derrota consecutiva. Una de las claves pasa por el sistema defensivo, como reconoce el propio Roberto Perera, una vez más al frente del banquillo ante la ausencia de Álvaro Cervera.

La alineación es toda una incógnita en los coletazos iniciales del curso. David Gil parte a priori con ventaja en la portería tras su titularidad en la primera jornada, sin descartar la opción de Alberto Cifuentes. Las variaciones en la zaga dependen del estado físico de los jugadores. Lo normal es que esté formada por la misma del anterior encuentro.

La duda radica sobre todo en el centro del campo tras la ausencia de Sergio González. Entre José Mari, Augusto Fernández, Álex Fernández, Bodiger y Jonsson se repartirán dos o tres puestos. Salvi apunta al costado derecho y para el izquierda surge otro interrogante: ¿Pombo o Alberto Perea? El zaragozano fue el mejor del equipo en el duelo de apertura y no descartable que compartan sitio en el once si uno de los dos pasa a la mediapunta.

A falta de fichajes, los gaditanos comparecen en Huesca con el bloque que logró el ascenso hace un par de meses. Pero el Cádiz CF está en Primera. ¿Será suficiente para dar un golpe de efecto en El Alcoraz?

Alineaciones probables

Huesca: Andrés Fernández, Maffeo, Pulido, Insua, Javi Galán, Mosquera, Mikel Rico, Ferreiro, Juan Carlos, Rafa Mir y Okazaki.

Cádiz CF: David Gil o Cifuentes, Iza Carcelén, Marcos Mauro, Cala, Espino, José Mari, Augusto Fernández o Jonsson, Salvi, Pombo, Álex Fernández o Alberto Perea y Negredo.

Árbitro: Soto Grado (comité riojano).

Estadio: El Alcoraz (16:00/Movistar LaLiga).