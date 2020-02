Posible once del Cádiz CF ante el Almería: novedades aseguradas

La hora de la verdad ya está aquí. Sin rodeos. Llega uno de esos partidos destinados a marcar el devenir de una temporada. Un examen de campeonato. No es definitivo, pero sí puede ser definitorio. Todos coinciden en su elevado rango de relevancia y no son pocos los que lo califican de final. Si no lo es, le falta muy poco. El Cádiz CF y el Almería caminan juntos toda la temporada en la parte alta de la clasificación y se enfrentan en la 30ª jornada de Liga con la necesidad común de la victoria en la trabajosa contienda por el ascenso directo a Primera División. La urgencia es incluso mayor para el cuadro mediterráneo, que arrastra cinco envites seguidos sin vencer.

El duelo con acento andaluz está programado a las seis y cuarto de la tarde del segundo sábado de Carnaval (29 de febrero) en el estadio Carranza, ofrecido en directo por televisión a través del canal Vamos Movistar.

Ni gaditanos ni almerienses saltan al césped en su mejor momento, pero afrontan el encuentro como una ocasión de oro para despejar el balón de las dudas y dar un impulso en su ambicioso objetivo.

El conjunto entrenado por Álvaro Cervera encara la oportunidad de poner tierra de por medio ante un rival directo al que dejaría a ocho puntos y con el goal average a su favor en caso de amarrar el triunfo. Los amarillos vencieron 1-2 en el choque de la primera vuelta (aquel gol de Pacha Espino en los instantes finales con el equipo en inferioridad numérica tras la expulsión de Marcos Mauro).

El Cádiz CF comienza el fin de semana instalado en el liderato con 52 puntos frente a los 47 del Almería, tercero en la clasificación. Entre uno y otro aparece el emergente Real Zaragoza, que con 51 puntos en el segundo escalón amenaza la posición de privilegio de los gaditanos.

Más que la defensa del primer puesto, que no es poco, lo que de verdad le interesa al equipo de casa es dejar en la lona a uno de los máximos favoritos al ascenso por presupuesto y plantilla. Un empate sería un mal menor. Una derrota, sinónimo de complicación antes de los 12 capítulos restantes.

Los amarillos regresan a su terreno tras caer 1-0 en El Molinón en la que fue la segunda derrota consecutiva (la anterior, 0-1 frente al Málaga), un hecho que le sucede por primera vez en la temporada. El reto es recuperar las sensaciones de consistencia, volver a la senda victoriosa y rearmar una autoestima que resiente cuando hay un frenazo.

Y más en Carranza, donde el Cádiz CF sufre un preocupante atasco que puede poner el peligro el sueño del ascenso. Ganar en casa es un asunto de Estado después de acumular un solo triunfo (ante el Racing de Santander) en las últimas seis comparecencia en el santuario cadista.

Las bajas José Mari (sancionado) y Jon Ander Garrido (lesionado), las referencias en el centro del campo, suponen un serio contratiempo.Cervera deshoja la margarita y todo apunta a un doble pivote integrado por Edu Ramos y Sergio González, sin descartar la opción de Yann Bodiger en lugar del canterano. El francés no es titular desde hace cuatro meses, cuando compartió plaza en la media con Edu Ramos en la visita al Albacete, resuelta con derrota (1-0) en la prolongación cuando ninguno de los dos estaba ya sobre el tapete.

Edu Ramos y Sergio González coincidieron de inicio en el centro del campo envite ante el Mirandés (3-3). Lo que sí tiene claro el preparador cadista es que Álex Fernández no empezará de mediocentro sino como segundo punta.

Sólo hay una plaza para la delantera y tres candidatos: Álvaro Giménez, Lozano y Filip Malbasic. La vuelta de Alberto Perea es otra de las novedades en la alineación.

Buena parte de las opciones de éxito del Cádiz CF pasa por mantener cerrada su portería y no verse por detrás en el marcador. Si hay algo difícil en la categoría de plata es remontar un resultado adverso. Si el Almería marca primero, el sufrimiento está garantizado. Si son los amarillos los que aciertan antes, el escenario cambiará por completo.

Por su parte, el Almería afronta el partido también con varias bajas y una mala racha de cinco jornadas seguidas sin ganar que pone contra las cuerdas a su entrenador, José María Gutiérrez.

Alineaciones probables

Por el Cádiz CF formarían Cifuentes, Iza Carcelén, Fali, Cala, Espino, Edu Ramos, Sergio González o Bodiger, Salvi, Alberto Perea, Álex Fernández y Álvaro Giménez o Malbasic.

El posible once del Almería sería Fernando, Iván Balliu, David Costas, Maras, Iván Martos, César de la Hoz, Kaptoum, Corpas, Vada, Juan Muñoz y Darwin Núñez.

Árbitro: Díaz de Mera Escuderos (castellano-manchego).

Estadio: Carranza (18:15/Vamos).