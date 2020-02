El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, ofreció el jueves 27 de febrero la rueda de prensa previa al encuentro contra el Almería que se disputa el sábado a las seis y cuarto e la tarde.

Partido importante: "Todos los encuentros son importantes, pero éste tiene un pasado de que no ganamos y el rival que nos toca que lo hace más especial. Esperamos un buen resultado".

¿Es una final?: "No lo es porque hay tiempo de reacción, peor si pasa algo bueno veremos las cosas diferentes más allá de la clasificación".

Faltan Garrido y José Mari: "El que conoce nuestra trayectoria sabe que son los jugadores a través de los que se maneja el equipo. No están y hay que hacer el equipo de otra manera. Debemos intentar hacer lo mismo con otros jugadores. Vamos a jugar con otros jugadores que no son Edu Ramos y Álex Fernández juntos. Entre Bodiger, Sergio y Edu dos van a jugar en la media porque el equipo está más cómodo, no más creativo, con Álex más suelto y no en el doble pivote.

Álvaro Giménez: "Hoy sí ha entrenado después no hacerlo el día anterior".

Estado de ánimo en el vestuario: "Cuando vienen los malos momentos se nota. Hay que dar la importancia que tiene, son cosas que pasan. El vestuario está triste porque no se gana y nos recortan, porque el ambiente en la calle es que nos puede superar. Más que que una victoria, se arregla con una dinámica. Tenemos que hacer cosas para recuperarnos, ganar partidos, entrenar alegres..."

Dinámica del Almería: "Es un partido entre dos equipos que están arriba todo el año. El rival tiene muchas alternativas, con varios entrenadores. Dinero y buena plantilla. Ganaba con facilidad y ahora se atasca un poco. Es un partido interesante porque el que gane toma aire y el que pierda quedará tocado".

Adversario de calado: "Cualquier jugador del Almería te puede crear un problema. El delantero es muy peligroso, los bandas... Es capaz de lo mejor y lo peor y tenemos que pensar que van a dar lo mejor aquí".

Decisiones arbitrales: "internamente desde años anteriores hemos hecho alguna queja. El club decide que no hablemos de los árbitros, pero a veces cuando hay varias acciones te quejas. Aceptamos lo que dice el club".

El VAR: "Es necesario pero crea problemas porque se equivoca más de lo normal. Hay un método infalible que se equivoca. Nadie me va a convencer de que no se mira el penalti de Nano Mesa y sí la mano de Espino (en el partido contra el Málaga). Un error manifiesto es no pitar penalti sobre Nano Mesa.

Carranza: "La afición está un poco expectante pero no podemos pedirle más de lo que hace. Siempre nos apoya. Nos sentimos arropados. Ellos saben la dificultad de esto. La afición siempre está en su lugar".

El problema de recibir un gol: "El Zaragoza no tiró y nos marcó a la primera. El problema es que antes ganábamos y ahora tenemos intentar remontar, es que algo se está haciendo mal. eso nos está lastrando. La Segunda es la Segunda y cuando vas por detrás tienes que proponer y superar a un rival que se mete atrás y eso cuesto mucho. Cuando vas ganando tienes espacios. Hay muchas diferencia de ir a favor y en contra".