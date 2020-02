No cabe hasta la fecha un encuentro más atractivo que del sábado 29 de febrero entre el Cádiz CF y el Almería. Quizás haya alguno todavía más trascendental en las próximas semanas, pero hasta entonces es el de hoy el partido con mayúsculas. El primer clasificado contra el tercero en plena carrera hacia el ascenso a Primera División. Y nada menos que en el estadio Carranza.

Es el momento de reconstruir el fortín y para ello el papel de la afición cadista se antoja fundamental. El partido se juega también en la grada. Se trata de que el equipo canalice de manera positiva toda la que energía que recibirá de su gente. Los jugadores se han preparado a conciencia.

Se espera una masiva afluencia de público al santuario cadista, quizás la mejor entrada de la temporada. Desde el jueves no hay papel para Preferencia. La hinchada local sabe mejor que nadie que no es una cita cualquiera. Es un día muy importante y no faltará nadie salvo causa mayor. Su equipo necesita todo el apoyo y no le va faltar. Es una ocasión inigualable de dejar atrás a un rival directo en la lucha por el sueño de dar el salto a la élite.

La Federación de Peñas Cadistas se ha puesto manos a la obra con la idea de crear un ambiente especial a la altura del encuentro. Para ello ha promovido la realización de un mosaico con el que la afición saludará la salida de los futbolistas al terreno de juego poco antes de las seis y cuarto de la tarde.

Nada menos que 14.000 cartulinas con los colores del equipo, amarillo y azul, compondrán la gigantesca composición que abarcará los dos Fondos y Preferencia. Brazos en alto y toda una exaltación cadismo para insuflar los mejores ánimo antes de noventa y tantos minutos de vértigo.

El partido de los partidos este fin de semana no es el Real Madrid-Barcelona. Es el Cádiz-Almería. Una fiesta del fútbol con un estadio Carranza que rozará el lleno, con ambientazo previo en los aledaños y el deseo de una armoniosa convivencia entre las dos aficiones. Se espera una numerosa presencia de seguidores del Almería que además aprovechan el fin de semana para disfrutar del Carnaval.