Luis Alfonso Espino García, 'Pacha' Espino para el mundo del fútbol y el cadismo, abre su puerta uruguaya a Diario de Cádiz para exponer sus impresiones después de su primer año de amarillo en su primera aventura profesional lejos de su país. Habla como es él, siente lo que habla y expone con humildad tras ese rostro tímido lo que está viviendo al otro lado del Atlántico, lejos de su San Jacinto natal.

-El Cádiz es su primera experiencia lejos de Uruguay. ¿Qué tal va la aventura?

Está siendo muy lindo a pesar de que es la primera vez que estoy fuera. El idioma también ayuda, así que estoy disfrutando mucho. Los compañeros y el cuerpo técnico me lo han hecho todo muy fácil y la gente aquí ayuda mucho. Ya estoy adaptado en todo y disfrutando a tope.

-¿Qué queda de aquel chico que empezó a jugar en el San Jacinto?

Ufff, qué difícil... Quedan las mismas ganas, que es lo que me caracteriza. Poner toda la garra para jugar, no dar un balón por perdido, vaciarme... Queda eso.

-¿Qué le está dando el Cádiz?

Esta temporada está siendo un sueño. Vamos primeros y estamos muy bien. Si llegáramos a ascender sería un sueño muy grande. El Cádiz me ha dado la adaptación a Europa a pesar de que en los seis primeros meses me costó un poco adaptarme a los compañeros, a la intensidad... El clima es muy ameno. Aquí estoy bien y espero que sea por muchos años.

-¿Tiene la sensación de que ha llegado tarde su salto a Europa?

Puede ser. Yo también debuté tarde, con 22 años (ahora tiene 28). En Nacional estaba muy cómodo. Jugar en Nacional es de las cosas más lindas que me han sucedido. Mi llegada a Europa se dio cuando se tenía que dar.

-¿Qué ha dejado en su país?

Obviamente a la familia. Ahora tengo a mi esposa y a mi hija aquí conmigo, pero allí queda mucha familia, los amigos, las costumbres... Te cambia todo un poco y dejas mucho muy lejos.

-Hábleme de la actualidad. ¿Qué le pasa al equipo?

Es que la Segunda A es así; a veces cuando estás regular es mejor no perder y a nosotros se no está dando perder. Hay que tratar de recuperarse. El sábado tenemos un partido lindo para recuperarnos y volver al mejor nivel. Contra el Zaragoza hicimos un buen partido, pero esto es muy difícil y todos pueden ganar a todos. Hay que estar lo más concentrado posible para que las cosas salgan bien.

'Pacha' Espino | Defensa del Cádiz CF "El ascenso se puede escapar porque en el fútbol puede pasar cualquier cosa; nosotros vamos a hacer todo lo posible para que no se escape"

Hay una corriente que opina que se les va a escapar el ascenso...

Es normal. Vas primero, fuiste casi todo el año primero. Creo que la afición está contenta y ve el sueño de la misma manera que lo vemos nosotros. Escapar se puede escapar porque en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Nosotros vamos a hacer todo para que no se escape.

-¿Qué transmite Álvaro Cervera en estos momentos?

Pues lo que es él: tranquilidad. Nos dice que debemos volver a sentir lo que éramos y recuperar sensaciones. A tratar de volver a ser lo que somos; mucho ritmo y correr mucho. Los rivales nos conocen y debemos tratar de dar la vuelta a esos partidos que se traban.

-Quizás el Cádiz ha estado por encima de sus posibilidades en la primera vuelta, ¿no lo cree así?

Eso seguro. En ningún momento pensábamos que íbamos a estar tanto tiempo primeros, pero hicimos un esfuerzo bárbaro. Tampoco creo que lo de ahora sea la realidad del equipo. Debemos recuperar un poco y mantener un nivel que sea el justo para que nos dé el ascenso.

-Titular indiscutible. ¿Cuál es el secreto?

Aquí no hay nadie indiscutible. Siempre hay que trabajar y cometer los menores errores posibles. Concentrarse porque en todos los partidos te la juegas. Insisto que es clave tratar de hacer las cosas bien y no cometer muchos errores.

-Si estuviera en el papel de su compañero Quezada -el otro lateral izquierdo del plantel-, ¿qué pensaría?

A mí me costaría mucho. Me pasó pocas veces porque en Nacional jugué casi todos los años. Aquí, cuando llegué estaba mal y no merecía jugar. Luismi (Quezada) está muy bien y es difícil estar en su situación. Él la maneja muy bien pero a mí me costaría mucho más. Alabo a Luismi, me llevó muy bien con él. Le admiro por como está. Siempre nos animamos mucho los dos.

-Si le nombro a su compatriota y ex cadista Andrés Fleurquin...

Me da respeto. No lo conozco personalmente pero genera respeto cuando juegas contra él. Es un señor. Sé que me manda felicitaciones y me anima. Aquí, en Cádiz, es un ídolo.

-Cádiz y Uruguay, unidas por una fiesta grande. ¿Le gusta el Carnaval?

Me gusta. Escuché cosas a través de Juanito (utillero) y de Iza, a quien también le gusta mucho el Carnaval. Lógicamente estuve pendiente de la comparsa de uruguayos y de otros grupos. También he seguido el Carnaval de Uruguay.

-¿Qué le llena más una buena letra de comparsa o un gol de Álex Fernández?

(Risas) Me gusta el Carnaval, pero me quedo con un gol de Álex. Es el goleador, que siga así que le necesitamos. Me llega más profundo un gol de Álex que una buena letra, la verdad.

-Me consta su buena relación con Marcos Mauro. Si usted fuera el presidente, ¿le renovaría?

Si lo fuera le renovaría porque es mi amigo (risas). Desde que llegué al Cádiz me apoyó mucho en todo y se portó muy bien conmigo. Al principio me costaba porque soy cerrado para conocer y relacionarme con la gente y él me ayudó. No hablamos de su renovación pero me encantaría que renovara. Es un gran jugador al igual que el resto del equipo.

-Si mentalmente se traslada al mes de junio, dígame si ve un ascenso o una decepción.

Creo mucho en visualizar las cosas para que se cumplan, y desde que empezamos veo que vamos bien y visualizo un bus con nosotros arriba.

'Pacha' Espino | Defensa del Cádiz CF "¿Los penaltis? No sé poner las manos atrás porque soy intenso y estoy todo el día corriendo; soy autocrítico y trabajo para mejorar"

-Ahora que no hay un árbitro por medio. Vaya 'pacto con el diablo' tiene usted con los penaltis. ¿Ha pensado 'cortarse' los brazos?

Soy un jugador que no sé poner las manos atrás porque soy intenso y estoy todo el día corriendo. No obstante, la mano del otro día fue mala suerte. Es verdad que con el Numancia hice un penalti que no debía y que el gol del Zaragoza fue un fallo mío. Yo soy autocrítico y trabajo para mejorar.

-¿Qué le parece el VAR?

Me gusta porque es justo. A veces es cierto que demora un poco el ritmo y nos gusta un fútbol con mayor continuidad, pero es algo difícil. Es un tema para profundizar porque las decisiones son complicadas.

-¿Y el bar, con su cerveza y el pescaíto frito?

(Risas) No soy mucho de esas cosas porque no bebo alcohol, aunque la variedad del pescado aquí es enorme, brutal. Aunque allá, en Uruguay, la carne es más rica porque en eso somos mejores.