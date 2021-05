El Osasuna, espejo en el que se mira Cervera

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, atendía en la mañana de este lunes 10 de mayo a los medios de comunicación de manera telemática desde la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real).

En los momentos previos al último entrenamiento antes de viajar a Pamplona para disputar el duelo contra el Osasuna, el técnico cadista analizaba el final de Liga que afronta el cuadro amarillo.

El partido de este martes: "La permanencia conseguida. Es un logro que nos ha costado mucho. Era el objetivo a principio de temporada. Quedan tres partidos en los que mi idea es que compitamos como el sábado. Esa va a ser mi filosofía los tres partidos. Tiene que ser así. No podemos dejar de competir porque cuando dejamos de hacerlo somos malos. Esa es la idea. Los dos equipos estamos en una situación muy parecida, intentaremos seguir en la dinámica alegre y confortable que tenemos".

Competir hasta el final: "No he hablado con los jugadores sobre la clasificación. Hablamos del día a día, no queremos relajarnos como otros años. Si no nos pasa, significa que hemos aprendido. Nos hemos salvado y ya veremos si superamos la clasificación histórica o no. Si alguien lo consiguió es porque lo hizo muy bien".

El rival de la 36ª jornada: "Somos dos equipos muy parecidos. Me preguntaron el otro día si el Granada era el espejo a mirarnos, dije que no, pero sí me gustaría fijarme en Osasuna. Me gusta el entrenador, me gustan los jugadores, me gusta cómo juega y me gusta cómo trabajan. Es un equipo en el que mirarnos con la intensidad, la fe y los jugadores que tiene. Me gusta jugar partidos como el de mañana porque es muy parecido a nosotros".

Salieron a relucir nombres como los de Iván Alejo y Malbasic, con minutos en los últimos duelos. "Me gustan lo que hacen. Están en la plantilla y que podrían contar para el año que viene", indicó el técnico.

De Iván Alejo destacó que "empieza a entender lo que nosotros buscamos de un extremo. Muchas de las cosas que quiere hacer no nos sirve, pero tiene otras que nosotros necesitamos y nos sirve. Si las sigue haciendo no hay problema en que sigan tanto él como Malbasic".

Cervera añadió que podrían venir jugadores de otras características en un futuro "pero en las circunstancias actuales yo miro para los jugadores que cumplen y ellos lo están haciendo".