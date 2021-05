Cervera, crítico con el VAR: "Parece imposible unificar las reglas con el juego"

El Cádiz CF es uno de los equipos que más ha sufrido esta temporada las decisiones arbitrales y por supuesto las procedentes del VAR. Podía tener más puntos de los 43 que atesora.

Son numerosas las jugadas en las que el Cádiz CF resultó perjudicado. El penalti no pitado sobre Alberto Perea, la mano dentro del área de un jugador del Elche que ni siquiera fue revisada en el monitor; la de Koke (ante el Atlético de Madrid) castigada como penalti que después fue invalidado; la de Negredo en San Sebastián (muy parecida a la de Pere Milla) que sí fue revisada y señalada como pena máxima: la de Jonsson en Villarreal que derivó en lanzamiento desde los once metros…

En el Cádiz CF podrían contar muy bien la disparidad de criterios desde el VAR, pero cuando se vio perjudicado no tuvo tanta repercusión como ahora, cuando el afectado es el Real Madrid.

La polémica está servida tras el penalti señalado al Real Madrid en el choque ante el Sevilla por mano de Militao no señalado en primera instancia justo antes de otro sobre cometido sobre Benzema que sí fue pitado. Pero el VAR entró en acción y lo cambió todo.

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, fue preguntado el lunes 10 de mayo sobre lo que está pasando con el vídeo arbitraje. Su respuesta fue contundente.

"Me parece mal lo que está pasando, lo he dicho desde hace mucho tiempo pero cuando lo digo me dicen alguien que esas cosas no las debo decir", explicó el técnico, que dijo mucho más.

"El problema es que no tienen un criterio, una mano de espaldas, o como en el partido contra el Villarreal un tiro desde fuera del área que se ve que la pelota se va a ir fuera del campo y da en el brazo de alguien. Estoy convencido de que esas cosas se van a mirar, el VAR de este año y el VAR de dentro de cinco no tendrá nada que ver, pero la gente que tiene que arreglarlo que no tarde cinco años, y que si sólo es un un año y medio, mejor".

Cervera tiene claro lo qué paso en el Real Madrid-Sevilla. "Lo de ayer salta a la vista: Una mano de espaldas que no va ningún sitio cuando en la otra jugada un tío encara solo delante del portero". Tal como lo expuso, no apreció penalti en la mano de Militao.

El entrenador del Cádiz CF afirmó que "aparte de unas reglas hay un juego. Y yo estoy más por el juego que por las reglas, o unificar las dos cosas, las reglas con el juego, pero parece que es imposible".