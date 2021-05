Los mensajes de felicitación que más han ilusionado a Cervera

El Cádiz CF ha adelantado el cumplimiento del objetivo de la permanencia en Primera División y vive con máxima felicidad la recta final de una temporada exitosa. El martes 11 de mayo visita al Osasuna sin presión y con la intención de prolongar la buena dinámica.

El entrenador del conjunto amarillo, Álvaro Cervera, reconoció el lunes 10 de mayo que ha recibido numerosas felicitaciones una vez que la salvación ya es un hecho. El Cádiz jugará un año más en Primera.

"Los mensajes son bien recibidos", dijo Cervera. "Algunos sólo se acuerdan en los buenos momentos, pero la mayoría son bien recibidos".

No ocultó el preparador cadista que algunos mensajes que le han llegado en los últimos días le han hecho especial ilusión. Su teléfono móvil debe echar humo después de la gesta del conjunto gaditano.

"Los que más me gustan son de los futbolistas que han estado aquí trabajando nosotros, gente a la que tengo cariño porque han estado aquí y reconocen la labor que se está haciendo".

"La mayoría son bien recibidos", repitió Cervera antes de decir que también "son contestados". Y recalcó una vez más que recibe con un "cariño especial los mensajes que jugadores que ha tenido a sus órdenes".

Desde que recaló en el Cádiz CF en abril de 2016, son muchos los futbolistas que han trabajado con Cervera. Con algunos de ellos mantiene algún tipo de contacto y le ha alegrado que se acuerden de él y valoren lo que ha logrado el equipo amarillo, que ha firmado una excelente temporada en la élite.

Le preguntaron además a Cervera si se considera el mejor entrenador que ha tenido el Cádiz CF. El técnico contestó con humildad, sin colocarse en esa altura que le sitúa mucha gente.

"Soy un entrenador que ha estado en un momento bueno del Cádiz CF. Una temporada más", expuso el inquilino del banquillo, que prosiguió con modestia. "Si hubiera venido otro le hubiera pasado lo mismo. No me preocupa ser el mejor o no. Soy el que soy y ya está".

Eso si, terminó con algo que es una evidencia reflejada en hechos. "De cuando yo llegué a ahora el Cádiz CF ha cambiado para bien".

Cervera aterrizó con el equipo amarillo atascado en el pozo de la Segunda División B y cinco años más tarde está en Primera con la permanencia asegurada. Todo ello con él en el banquillo durante este tiempo.