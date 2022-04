El Maldini gaditano y su desternillante pronóstico del Sevilla - Cádiz CF

El Cádiz CF visita al Sevilla el viernes 29 de abril en el partido que abre la 34ª jornada de Liga. Una misión harto complicada que ya cuenta con algún pronóstico alternativo.

Es habitual que Julio Maldonado, conocido como Maldini, haga predicciones sobre los encuentros con breves vídeos que graba cuando va en su coche. Y es habitual que no acierte, al menos con el conjunto amarillo. Un ejemplo reciente es cuando vaticinó que el Barcelona vencería al Cádiz CF en el Camp Nou y sucedió exactamente lo contrario.

Como en Cádiz sobra sentido del humor, hay quien se ha atrevido a hacer su propio pronóstico del duelo andaluz que se disputa en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Una parodia de Maldini que augura el triunfo del Sevilla, por lo que no sería extraño que los tres puntos se lo llevaran los amarillos.

José Carlos Mení colgó en su cuenta de twitter un vídeo de 42 segundos de duración que no tiene desperdicio. Una ingeniosa imitación de Maldini para partirse se risa de principio a fin.

Montado en el coche, manos al volante y cabeza rapada como el conocido periodista, Mení suelta un golpe tras otro en su desternillante explicación de por qué el Cádiz CF perderá en Sevilla. Lo dice precisamente ara ser gafe y que gane.

"Ganamos seguro!!!! La Vida Es Un Cachondeo", dice el conocido carnavalero en un mensaje escrito a modo de introducción. Después viene el vídeo que es para no perdérselo.

"Que me perdonen mis amigos gaditanos. Va a ser muy difícil sacar algo positivo de Sevilla a no ser que sea un test de antígeno", indica con guasa en los primeros segundos de su intervención.

"Apostaría por una victoria del Sevilla claramente", dice antes de volver a usar una frase típica de Maldini: "Que me perdonen mis amigos gaditanos". Y ya no para con un golpe tras otro: "Yo veraneo en Cádiz, tengo una casita en Roche, he salido llevando la cruz de guía en la Borriquita, he montado una lavandería en Loreto".

Y de remate hasta hasta dice quién va a marcar los goles del cuadro hispalense. Rescata el nombre de Anton Polster, delantero austriaco que militó tres temporadas en el club de Nervión en los años 80. "Que me perdonen mi amigos gaditanos, lo siento, apostaría claramente por el Sevilla, hat trick de Polster".

El vídeo no tardó en hacerse viral y recibió numerosos comentarios elogiosos. La gente se lo pasó en grande con el ingenio de Mení.