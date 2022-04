Ni un solo penalti a favor del Cádiz CF desde la llegada de Sergio González

El Cádiz CF afronta las últimas jornadas de Liga con la ambición de conseguir la permanencia en Primera División. No lo tiene fácil pero ni mucho menos es imposible si traduce en resultados las prestaciones que ofrece sobre el terreno de juego.

El conjunto amarillo está obligado a sumar ante contrincantes de enorme calado para optar a la salvación. Pero además está abocado a superar otras situaciones adversas. Hay una cifra que revela un contexto de máxima dificultad.

Y es que el Cádiz CF no está teniendo suerte con los penaltis ni a favor ni en contra. Los criterios arbitrales, sujetos a interpretaciones, acaban siendo perjudiciales para los amarillos. Los datos lo demuestran.

Los números están ahí. Desde la llegada de Sergio González al banquillo (21ª jornada), el Cádiz CF es el único equipo de los cinco peor clasificados de la Liga que no ha lanzado un solo penalti. Y eso que ahora pisa mucho más el área contraria. Son 13 los envites ligueros que lleva el nuevo técnico y ni un máximo castigo a favor. Ha habido ocasión para ello, como el agarrón a Rubén Sobrino dentro del área en la visita al Valencia, la caída de Álvaro Negredo en el duelo ante el Athletic de Bilbao...

La realidad es que mientras no hay una sola decisión que permita a los amarillos tirar desde lo once metros, sus rivales directos sí disfrutan de esa opción. Llama la atención el caso del Levante, con seis penaltis lanzados en los últimos 13 encuentros. El Mallorca ha dispuesto de cinco, incluidos aquellos dos que no existieron en el choque contra el Cádiz CF. Esos dos penaltis han podido cambiar el rumbo de la competición. El cuadro gaditano podría sumar ahora 34 puntos /tiene 31) y 29 los bermellones (atesoran 32).

El Granada y el Alavés han lanzado dos penas máximas. El Cádiz CF es el único que no tira ninguna en la segunda vuelta mientras arrastra el lastre que supone ser el equipo que sufre más penaltis en contra. Lleva media docena desde que llegó el nuevo técnico, es decir, casi una cada dos partidos.

Es muy fácil pitarle penaltis al Cádiz CF. Siguen valiendo como ejemplo los dos en Mallorca, elevados a la categoría de escándalo por el impacto que tuvo en el marcador de un partido entre dos rivales muy directos en la lucha por la salvación. De ganar 0-1 a perder 2-1. Le señalaron también otro ante el Getafe, Celta de Vigo, Betis y el más reciente frente al Athletic de Bilbao. Algunos no fueron muy claros.

Las cifras reflejan que el conjunto amarillo es el más perjudicado de los cinco de la zona trasera de la tabla. Tiene un saldo negativo, menos 6, con los cero a favor y la media docena en contra. Le sigue el Granada con menos cuatro (dos a favor y seis en contra) y el Alavés con menos dos (dos y cuatro).

El balance del Mallorca es equilibrado (cinco y cinco) y el del Levante es altamente positivo, con seis penaltis a su favor y sólo uno en su área.

Los penaltis pueden decidir la Liga y el Cádiz CF tiene ese factor en contra a la espera de que haya justicia sobre el césped.