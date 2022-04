El mejor jugador del mundo por posición según Lucas Pérez: elige a uno "por sus botellas de vino"

Lucas Pérez, delantero del Cádiz CF, ha sido sometido a un rápido test por parte del club para que elija a su jugador preferido por posición. Es el top mundial de Lucas Pérez.

El ariete del conjunto amarillo ha elegido un portero, un defensa, un centrocampista y un atacante. Se lo ha pensado para todos los salvo en el caso del medio, que lo tiene claro y lo dice con rapidez. Tres tienen pasado en el Barcelona y uno en el Real Madrid.

En la portería reconoce que" tenía varias duras", pero al final dice que "lo tengo claro" y se lanza. "Me voy a quedar con don Iker Casillas, gran portero que nos ha dado varias cosas a España, aparte de a su club", expone el jugador del equipo gaditano. Casillas ganó títulos con el Real Madrid y la selección española, sobre todo el Mundial de 2010.

Para la defensa, Lucas Pérez se lo piensa unos segundos hasta que se decide y suelta el nombre. "Me voy a quedar con Puyol, me parece un grandísimo defensa, muy completo. He tenido el placer de enfrentarme a él, es muy bueno y todo lo que ha conseguido en el fútbol para su club (hizo su carrera en el Barcelona) y España".

La elección del medio es la más sencilla para Lucas Pérez. "En el centro del campo lo tengo fácil, elijo a on Andrés Iniesta por su botellas de vino, aparte por su gol en el Mundial y por su fútbol", explica el jugador cadista, que en su exposición derrocha sentido del humor al aludir al negocio bodeguero de Iniesta. El albaceteño marcó el gol de la victoria en la final del Mundial 2010 y apura en Japón (en el Vissel Kobe) la recta final de su carrera como futbolista.

Para rematar, Lucas Pérez elige a su atacante favorito. "Arriba hay y dudas pero elijo al 10, Leo Messi", apunta el ariete cadista, que explica la razón de la elección del astro argentino. "Es el jugador de estos tiempos, he tenido el placer de jugar contra él y también de verlo cada fin de semana". Messi brilló más de una década en el Barcelona, al que lideró en la conquista de numerosos títulos. Ganó seis veces el Balón de oro.