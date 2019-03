Un informe elaborado por la Plataforma Dyntra sitúa al Cádiz CF como el tercer club de fútbol de Primera División y Segunda A más transparente de España. Por delante de la entidad cadista sólo figuran el Osasuna (primero), y el Real Madrid (segundo), aunque el Cádiz CF aparece como la Sociedad Anónima Deportiva de mayor transparencia pública de los clubes que conforman el abanico de LaLiga.

El club navarro es el líder de LaLiga 1|2|3 (el Cádiz CF ocupa el séptimo lugar) y también en transparencia en las dos primeras divisiones

Para evaluar a los clubes, Dyntra ha desarrollado un índice formado por 92 indicadores divididos en cuatro categorías: transparencia Institucional; comunicación y relación con los aficionados y el público; transparencia económico-financiera y contratación de servicios.

La evaluación de la transparencia pública de los clubes de fútbol y sociedades anónimas deportivas muestra que la media de transparencia de estas entidades es del 37,68 por ciento. El Cádiz CF, con un 70,65 por ciento, casi duplica la media general. La media en Primera es un poco más alta (un 39,40 por ciento) que en Segunda (un 36,12 por ciento).

De los 42 equipos evaluados por Dyntra, sólo nueve han conseguido el aprobado (más del 50 de la puntuación): cuatro de LaLiga Santander (Real Madrid, Barcelona, Eibar y Levante) y cinco de LaLiga 123 (Osasuna, Cádiz CF, Lugo, Málaga y Numancia).

El hecho que el Cádiz CF sea considerado el tercer club de fútbol más transparente de España (los pertenecientes a LaLiga) ha causado sorpresa en algunos accionistas de la entidad. “¿Transparencia? Nada más lejos de la realidad”. Quien habla es Enrique Moreno, accionista minoritario del Cádiz que asegura que la transparencia “es cero”.

“Como accionista que soy tengo derecho a recibir información que el club no me aporta pese a las reiteradas peticiones que he realizado”, asegura.

Moreno explica que ha solicitado el acta de la última de junta de accionistas (celebrada en diciembre de 2018). “Leen los correos electrónicos que envío pero hacen caso omiso”. Moreno ha pedido también los contratos, si es que los hay, por los que el presidente, Manuel Vizcaíno, y Quique Pina, durante su etapa en el club, cobran determinadas cantidades del Cádiz. “No digo que no tengan que cobrar, pero quiero que me lo enseñen y lo expliquen”.

Moreno considera que el club le está ocultando información “a la que tengo derecho por muy pequeño accionista que sea”. Y lanza un aviso: “Si no me dan la información que pido tendré que acudir al Juzgado de lo Mercantil”.

Fernando Estrella, accionista minoritario, suelta una carcajada irónica cuando es preguntado por la transparencia en el club. “Me sorprende que el Cádiz figure entre los primeros en transparencia. No sé qué parámetros se habrán utilizado, pero el club no se caracteriza precisamente por su transparencia”.

Estrella recuerda cómo son las juntas de accionistas. “A nada responden en las juntas, a lo máximo que pueden llegar a decir que contestarán por escrito, algo que normalmente no ocurre”.

Estrella considera que es precisamente en la junta de accionistas “donde los responsables del club deben responder, pero las preguntas quedan sin respuesta. Tienen un sistema particular de hacer las juntas”.

Otro ejemplo de falta de transparencia es que “no se saben las circunstancias exactas de los dos últimos traspasos”, indica en referencia a las operaciones de Álvaro García y Manu Vallejo.

“Quizás sea el presidente menos transparente en este sentido”, sostiene el accionista, que sin embargo alaba su “brillante gestión administrativa y económica”.

Otros accionistas que prefieren omitir su nombre coinciden en la sorpresa por una transparencia que no ven por ningún lado. “La opacidad es total en el club. No dan información”, señalan a este periódico.

Desde el entorno de Quique Pina se quejan de la opacidad por parte de Vizcaíno. “Cuando Pina era consejero pidió numerosa información por escrito que nunca le fue dada. El acta de la junta de accionistas también está pedida y no la aporta. Es todo lo contrario que transparencia”.

Una de las primeras medidas adoptadas por el presidente tras su llegada al Cádiz CF fue negar la asistencia de los medios de comunicación a las juntas de accionistas cuando la prensa llevaba muchos años sin cortapisas para asistir a las asambleas.