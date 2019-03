Tras la concentración con la selección española sub'21, Manu Vallejo ha regresado a la dinámica de trabajo con su equipo. Era esperada su comparecencia hoy ante los medios para analizar al Cádiz y la experiencia con 'La Rojita'.

Lo primero ha sido hablar claro del conjunto gaditano y aportar lo que considera más lógico. "Al final los 25 jugadores que estamos aquí somos los que tenemos que tirar del carro porque tenemos que intentar meternos entre los seis primeros. Aquí no soy solo yo. Estoy rodeado de todos y entre todos tenemos que remar”, ha dicho por su ausencia ante el Córdoba por los compromisos internacionales de la sub'21.

Al coincidir un entrenamiento de España con con el Cádiz-Córdoba, el chiclanero se ha empapado con los resúmenes de televisión. "Me pilló entrenando, vi los típicos resúmenes y seguí por el móvil lo que pude. Cuando he regresado no he visto tocado al vestuario y no creo que esa sea la palabra; lo veo con muchas ganas. Esta semana tenemos el parón y ya pensamos en el partido del Zaragoza. Si nos va a venir bien o mal nos lo va a marcar el partido del Zaragoza. Un descansito, pues te puede servir para liberar y desconectar”.

Vallejo ha apelado al compromiso del vestuario a pesar de que las victorias se están resistiendo. "Contra Elche y Lugo no fueron partidos buenos pero el equipo no paró de intentarlo hasta el final. Los contrarios también juegan y todo el mundo quiere ganar para jugar play-off, subir o no descender, y es complicado. Los rivales también ponen todo porque tienen ganas de ganar. Siempre lo hemos intentado hasta el final”.

En la sala de prensa de El Rosal ha salido a relucir la comparación con lo sucedido la campaña pasada, de nuevo tras obtener los puntos para la permanencia. El extremo cree que son escenarios diferentes. "El que lo ve desde fuera pensará que puede pasar lo mismo que el año pasado. El grupo es parecido, los jugadores saben lo que pasó y vamos a trabajar más duro para que no suceda lo mismo. Si hacemos las cosas bien en los partidos que tenemos por delante, pues podremos conseguir el objetivo del que estamos hablando”, recalcaba el chiclanero.