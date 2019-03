Problemas en defensa

El parón de este fin de semana por la exclusión del Reus supone un respiro de alivio por lo que se refiere a la actualidad de la plantilla, que se encuentra con lo puesto ahora mismo en el centro de la defensa debido a los problemas físicos de Marcos Mauro y Aleksandar Pantic.

El argentino, uno de los futbolistas que acumula más minutos en la presente temporada, en la que está rindiendo a un altísimo nivel, acabó el encuentro del pasado domingo con molestias y tras las pruebas practicadas se le ha diagnosticado una microrrotura de la que ya se está tratando. En principio no se le ha descartado ni mucho menos para la cita del lunes 8 de abril ante el Zaragoza, pero lo cierto es que la evolución en los próximos días será determinante para la decisión que tome Álvaro Cervera.

Lo peor para el entrenador es que se trata de una demarcación en la que se queda justo de efectivos, ya que a la rotura fibrilar del sudamericano se une ahora la de Pantic, que ha sufrido una lesión fortuita en el menisco interno y este viernes pasará por el quirófano. El serbio, que se incorporó en el pasado mercado de invierno y aún no ha debutado con la elástica amarilla, causará baja por un tiempo todavía indeterminado y que se establecerá una vez supere la intervención quirúrgica.

Así las cosas, de momento el técnico sólo dispone para el centro de la retaguardia del catalán Sergio Sánchez y el montenegrino Ivan Kecojevic, dos jugadores de calidad contrastada para el once que precisan un sustituto también de garantía que ahora mismo no hay, salvo que Cervera tire de la polivalencia de otros integrantes del plantel. En este sentido, si finalmente Mauro no llega al duelo con los maños y la baja de Pantic se prolonga varias semanas, lo más probable es que los que opten para tomar el testigo en caso de alguna contingencia sean o el malagueño Edu Ramos, que ya ha actuado en esta demarcación en alguna oportunidad, o incluso el canterano Sergio González.