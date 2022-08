Fichajes Cádiz CF: Augusto Fernández, clave en la llegada de Antonio Blanco

Si no surgen contratiempos de última hora, Antonio Blanco se unirá al proyecto del Cádiz CF para la temporada 2022/23. Lo normal es que llegue esta semana.

El joven canterano del Real Madrid quiere dar un paso en su carrera. No tiene sitio en la plantilla de Carlo Ancelotti y el Castilla, que milita en Primera Federación (antes Segunda B), ya le queda como una talla pequeña. Su aspiración en buscar continuidad en un conjunto de Primera División.

Blanco ya ha jugado en el primer equipo del Real Madrid. Media docena de participaciones que demuestra su valía. Si nada se tuerce, se incorporará al conjunto amarillo en calidad de cedido por una campaña sin opción de compra. El campeón de Liga no quiere desprenderse de una de sus perlas. Es una operación similar a la de Víctor Chust el pasado curso. Con 22 años, el cordobés ocupará plaza de sub’23.

Blanco se desenvuelve como pivote defensivo y tiene buen trato de balón e inteligencia sobre el tapete. Pese a su juventud, es capaz de tirar del carro. Tiene personalidad.

La persistencia del Cádiz CF es fundamental para propiciar el inminente aterrizaje del centrocampista, con varios pretendientes en Primera (Getafe, Girona…). El deseo del futbolista es clave. Tiene la posibilidad de elegir y todo apunta a que se inclina por un equipo en el que ve que tiene opciones de crecer. Las referencias que le ha dado Víctor Chust son pueden ser mejores.

Pero hay otro actor que ejerce un papel relevante en la operación que está casi cerrada. Augusto Fernández, ya retirado del fútbol, es representante de jugadores. En España lideraba Área Sport Team, empresa que se unió a Best Of You, con amplia presencia en el sector.

Antonio Blanco es representado por Best Of You y Augusto Fernández ha desempeñado un rol importante para hacer posible que el joven de 'La Fábrica' de Valdebebas se sume al Cádiz CF.

El ex jugador argentino vivió su última etapa como futbolista en el equipo amarillo, al que se unión en el segundo tramo de la temporada 2019/20. Participó en el ascenso a Primera y después en la permanencia en el primer año. Los problemas físicos limitaron su participación pero su liderazgo en el vestuario favorecieron la cohesión de un equipo que logró el objetivo con holgura.

Augusto Fernández guarda un buen recuerdo de su paso por el Cádiz CF y todo lo que le ha contado a Blanco del conjunto amarillo es bueno. Una aportación importante que ayuda a que el medio se decante por los amarillos.