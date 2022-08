El papel de los dos refuerzos que debutaron

Dos caras nueva tomaron parte en el estreno del Cádiz CF en la Liga: Joseba Zaldua y Awer Mabil. No fue en conjunto un encuentro que les ayudara a brillar, si bien se puede sacar las primeras lecturas del lateral y del extremo.

Zaldua se enfrentaba a un doble reto: el deportivo y el sentimental. El jugador se estrenaba en partido oficial ante su nueva masa social y, además, teniendo enfrente a su equipo de toda la vida, la Real Sociedad, que abandonó el 1 de julio para unirse al proyecto amarillo.

El zaguero es un futbolista aseado como se vio ante su ex equipo, apela al orden y a complicarse poco haciendo valer su experiencia y el número de partidos en Primera División. No fue el encuentro soñado para alzar el telón, aunque se le vio con oficio al llegar por su lado en la primera parte la carga ofensiva del adversario. No le ayudó tener por delante a Perea, que tiene mucha calidad aunque sufre en ese trabajo oscuro cuando se trata de cerrar filas y fajarse.

Esto no ha hecho más que empezar, pero la sensación es que con un Cádiz CF más entonado y con un nivel mayor, las prestaciones del lateral pueden ir a más porque tiene recorrido profesional para ello. A priori, Zaldua es una incorporación interesante que parte con la vitola de titular, reforzada aún más por los problemas físicos de Iza Carcelén.

En cuanto a Mabil, no cabe duda que su llegada entusiasma más que lo que luego pueda dar en el campo. Tiene 26 años pero es la primera vez que 'navega' en las aguas de una categoría potente como la Primera División española, donde no le van a dejar espacio para jugar ni pensar. Tiene ese punto 'eléctrico' con el balón en los pies, con un juego de piernas que gusta en la grada pero que habrá que analizar si suma sobre el verde. La sensación es que según qué partido y la manera de jugar el rival, su papel será mayor o menor.

Como se suele decir, es un melón por calar sobre el que no debe caer la responsabilidad más protagonista del proyecto. El paso de las jornadas dirá si tiene un papel secundario a valorar en las segundas partes o si es conveniente que coja minutos y 'experiencia' en otro destino. En condiciones normales, Iván Alejo está por delante. Todo ello sin olvidar que el club busca un extremo.

Mabil: "Hicimos una gran segunda parte"

El atacante al acabar el encuentro hizo balance. "Es una mezcla de sentimientos porque no hemos ganado. Pero hicimos una gran segunda parte. Tenemos que quedarnos con lo positivo de este partido y pensar desde ya en el próximo".

Palabras de agradecimiento para la hinchada cadista. "Siempre es un placer jugar delante de nuestra afición. Nos dan esa energía extra. Son como un jugador más y es una decepción para nosotros que no hayamos conseguido la victoria delante de ellos. Pero tenemos que dejar eso atrás y seguir trabajando para conseguir los resultados que necesitamos delante de nuestra gente. También cuando juguemos fuera".

Mabil trataba de elegir la victoria positiva de empezar con mal pie. "Como he dicho, tenemos que quedarnos con lo positivo, las cosas buenas del partido de hoy. Y luego, mirar las cosas que no hicimos bien. Trabajaremos en ellas durante la semana para mejorar y aplicarlas ante Osasuna para jugar mejor. Vamos a trabajar duro para conseguir los tres puntos allí".