Las notas de los jugadores del Cádiz CF ante la Real Sociedad

Ledesma (3) Lo paró casi todo. Nada pudo hacer en el gol y después mantuvo al equipo con vida con grandes intervenciones.

Zaldua (1) Cumplió en su debut como cadista sin más. Alguna arrancada y poco más.

Luis Hernández (0) Un error suyo y de José Mari propició el gol de la derrota. Algo inseguro.

Víctor Chust (1) El más entonado de la defensa sin alardes. Disciplinado y rápido al corte.

Espino (0) Todo corazón aunque con acumulación de errores, en especial uno en la recta final que a punto estuvo de costar el 0-2.

Fali (0) Le tocó jugar en la media y no estuvo muy atinado. Pasó dificultades cuando los visitantes se pusieron a tocar en su zona.

José Mari (0) El capitán no tuvo un buen estreno de temporada. Impreciso en los pases y engullido por el rival.

Alberto Perea (0) Desentonó en la banda derecho. Regateó donde no debía y no aportó en ataque. Tras el descanso no saltó al césped.

Arzamendia (0) Puso mucho voluntad por la izquierda sin más. No aprovechó su oportunidad.

Lucas Pérez (0) Mucha movilidad arriba pero a la hora de la verdad no estuvo en el área.

Lozano (1) Muy peleón de principio a fin, aunque demasiado solo en ocasiones.

Awer Mabil (1) Se estrenó con participación en toda la segunda parte y dejó buenas acciones además de trabajo.

Alarcón (s.c.) Jugó media hora para oxigenar el centro del campo.

Iván Alejo (1) Entró con ganas y puso varios centros.

Negredo (s.c.) Apenas entró en contacto con el balón.

Mady Diarra (s.c.) Debutó en Primera con poco tiempo. Corrió como un poseso hacia atrás para dificultar el mano a mano de un jugador visitante.