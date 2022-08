Cádiz CF: Debilidad esperada en la puesta de largo

Pasó la primera jornada de Liga de la temporada 2022-23 y dejó un reguero de preocupaciones en la afición del Cádiz CF. La sospecha de lo que podía suceder ganaba por mayoría a absoluta en las encuestas previas durante la pretemporada. Y así fue. Al equipo amarillo le falta mucho para plantearse sufrir poco. En ese término de "todo", entran refuerzos, recuperar lesionados, entonar a aquellos futbolistas que no han tenido una pretemporada normal, dibujar un equipo tipo en el césped y trabajar mucho porque es el único recurso del día a día de una plantilla que será imposible que subsane todas sus deficiencias en el mercado de verano.

La Real Sociedad sacó la bandera de la calidad para llevarse el partido. Las voces que hablan de un encuentro abierto hasta el final, a efecto de resultado, tiene la misma dosis de razón que los que agradecen las intervenciones de Conan Ledesma para que el conjunto donostiarra no pintara la cara a los cadistas. Fue un 0-1 y el Cádiz CF tuvo un par de opciones para hacer gol. Fue un 0-1 y la Real gozó de tres o cuatro más para empezar como líder por la, posiblemente, mejor diferencia de goles tras la primera jornada.

Refuerzos, recuperar lesionados y más trabajo por parte de Sergio, únicos caminos ahora mismo

Aquello después del Trofeo Carranza de "Manolo, tenemos un problema" -artículo publicado por Diario de Cádiz, tras las malas sensaciones contra el Atlético de Madrid-, sigue vigente tomando como referencia los 99 minutos que duró el Cádiz-Real Sociedad. Cierto es que las siete bajas mermaron las posibilidades de Sergio González y que a los dos fichajes que faltan, como mínimo, habría que sumar algunos más. Queda mucha tarea en manos del entrenador... y del director deportivo y del presidente, quien sintió de nuevo en su 'casa' que la masa social se ha situado frente a él.

José Mari y Víctor Chust, cada uno en papel de fallones, se equivocaron en la jugada que dio origen al gol; Perea fue sustituido en el descanso después de esa cara tan adversa que en demasiadas ocasiones muestra y que resta para valorar su calidad exquisita; Arzamendia no puede dejar pasar trenes porque parece que no tendrá muchas titularidades para demostrar que puede ser una alternativa en el extremo y el lateral; Fali no es pivote por mucho que, primero Cervera y ahora Sergio, vean en él el músculo opositor de los rivales; y pocos saben qué hacer con el balón en los pies si en el césped no están Rubén Alcaraz o Álex Fernández. Es un hecho que el Cádiz CF no va sobrado de calidad, pero no tener a dos jugadores diferenciales y diferentes pesa en las piernas de los que no saben qué hacer con el esférico.

"Si un estadio entero me insulta y me pide que me vaya, no me voy a aferrar al cargo", dijo en una ocasión Vizcaíno

Cuando un equipo tiene carencias, no hay que ser un lumbreras para entender que a mitad de agosto resulta imposible acudir al mercado a por seis o siete futbolistas que eleven el listón. No se ha hecho antes por la causa que sea y no se hará ahora. Pero cuando hay debilidad en un equipo, existe una máxima obligada: Trabajar, trabajar y trabajar. Sergio González tendrá que echar horas al reloj para hacer competentes y competitivos a aquellos jugadores que la temporada pasada fueron capaces de dar un paso al frente en forma de permanencia. Hay carencias pero siguen muchos de los que salvaron al Cádiz CF. ¡Ojo! Es un debe del entrenador alcanzar ese punto.

Otro tema es que después de ese trabajo, de la mejora general y la recuperación de lesionados, el conjunto gaditano haga verdad aquello de "no hay más cera que la que arde"; entonces, Manolo, "seguimos con un problema" que cada partido en casa se va a encargar de recordar la afición. Dijo el dirigente sevillano en una ocasión que "si un estadio entero me insulta y me pide que me vaya, no me voy a aferrar al cargo". Es cierto que no es todo el estadio el que adopta esa postura fea de insultar -sea dicho de paso que está siempre fuera de lugar- ni de pedirle que se marche... Pero faltan pocos.