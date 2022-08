Sergio: "Hemos estado temerosos con el balón"

Sergio González no pone paños caliente a la realidad del Cádiz CF después de perder con la Real Sociedad. El preparador del cuadro gaditano se queda con la versión de su equipo si balón.

"Debutábamos en casa con la ilusión de competir bien delante de nuestra gente y buscar los primeros puntos. En la primera parte el equipo ha estado mucho mejor de lo que parece. El gol de ellos viene con una acción desafortunada. Tras el robo hemos sufrido, la Real genera espacios y te hace una ocasión de gol. Ellos han chutado poco, mientras que nosotros tuvimos la de Fali y Choco. Ellos sí han tenido la situación del balón, pero el gol nos pilla por el pasillo central", resume el catalán.

Lo peor de lo sucedido lo ubica tras el descanso. "En la segunda parte no hemos encontrado el camino ofensivo, no queriendo recibir ese segundo gol que nos hiciera daño. Hemos estado cautelosos y temerosos con el balón, faltos de capacidad para combinar. Y en los últimos cinco minutos han tenido manos a manos pero no lo contabilizamos. Nos ha faltado esa confianza de la segunda vuelta del año pasado, que seguro vamos a tener más adelante".

Entre la falta de fichajes y las bajas. "Lo más fácil sería hablar de incorporaciones y de ausencias pero eso no toca. Hemos buscado a Perea y Arzamendia en bandas pero no se han dado las situaciones. No hemos sido el equipo que debemos ser con el pase tras robo. Ahí hemos fallado muchísimo. A los jugadores, que son unos elegidos, les incumbe trabajar y competir. Hay una cierta tiniebla que confiemos que se vaya yendo. La gente ha estado al máximo con nosotros. Decirles que confíe en el equipo y en los futbolistas", apela por el malestar de la masa social con el proyecto de este curso.

¿Qué necesita el Cádiz CF?. "Nos hacen falta los puntos que se nos han ido, que ya no vuelven. A partir de ahí, recuperar la gente que el año pasado estuvo a gran nivel. Y si viene una incorporación sería genial porque nos dotaría de más herramientas. Pero debemos hablar de lo de hoy; sin balón hemos hecho cosas bien ante un rival de otro nivel, de mucho nivel. Queda seguir trabajando sobre todo con balón, que no hemos estado acertados".

La apuesta de Fali en el doble pivote. "Contábamos con dos pivotes, Alarcón y José Mari, y por eso hemos metido a Fali, más músculo para que hiciera de cortafuego. A José Mari le cuesta aguantar y por eso teníamos a Alarcón. Las bandas han estado más espesas. Ha faltado algo más en la mediapunta y del punta. Todos tenemos que mejorar y acertar con balón".

No comparte hablar de la calidad de su plantilla. "Hablar de futbolistas de Primera División de falta de calidad no es acertado. Es el tercer año que mantiene la categoría, son palabras mayores. Sí han estado precipitados, temerosos, imprecisos... Esa nieblina del entorno. Pero hay que aceptarlo y corregirlo. Buscar los mecanismos para tener soluciones. Se defiende pero debemos generar ocasiones", esquivando la pregunta de lo que falta por llegar. "Ahora mismo no entro en ese tema. Puede pasar de todo hasta final de agosto. Hoy estamos centrados en no haber ganado a un buen equipo, a un gran equipo y eso hay que tenerlo en cuenta. Tiene talento y nosotros en muchas fases hemos estado a buen nivel sobre todo en la primera parte. Hay que aceptarlo y esto es una carrera de 38 etapas".

En cuanto a la aportación del debutante Mady Diarra, un jugador de banda que salió por el centro. "La idea era intentar centros con Iván y Mabil, con Negredo y Lozano como puntas de lanza. Mady parte mejor de banda pero hoy podía aparecer en segundas jugadas. La idea era sacar centros laterales y así lo hemos intentado".