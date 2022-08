Fichajes Cádiz CF: Antonio Blanco, muy cerca

El Cádiz CF no tiene tiempo que perder y menos aún después de lo sucedido en el estreno de la Liga. La derrota ante la Real Sociedad (0-1) no solo supone que vuelen tres puntos; de fondo sacó a relucir las carencias de un proyecto que está obligado a mejorar.

Uno de los nombres que en los últimos días había salido a escena está cada vez mejor situado. Se trata de Antonio Blanco, centrocampista del Real Madrid que hasta la campaña pasada ejercía de capitán del filial que dirige Raúl González. Es un secreto a voces que el futbolista no quiere seguir en el filial y que existen equipos de Primera atentos a su situación, uno de ellos el Cádiz CF.

Pues bien, los contactos entre ambos clubes están muy avanzados para que Antonio Blanco cambie al amarillo a través de una cesión para la presente temporada. El organizador gusta al Cádiz CF y, además, es una excelente oportunidad para que tenga minutos y protagonismo en Primera División, requisito clave para soñar con un regreso al Bernabéu por la puerta grande. Una de las peticiones de Sergio González apuntan a un centrocampista diferente a lo que tiene en el plantel; Blanco lo es.

Antonio Blanco, cordobés que acaba de cumplir 22 años, es un centrocampista que empezó a jugar en el Montalbán (2007-2010), antes de pasar al Séneca (2010-2013) que fue el paso previo a su ingreso en la cantera del Real Madrid. De infantiles al filial, su trayectoria ha sido siempre destacada. Fue campeón de la UEFA Youth League 2020 y ha sido internacional absoluto de la mano de Luis Enrique.

El organizador no olvidará nunca el domingo 18 de abril de 2021, la fecha de su debut oficial con el Real Madrid. El centrocampista del Castilla saltó al césped con el dorsal 31 en la segunda mitad, en sustitución de Rodrygo Goes, con 0-0 en el marcador. En la siguiente jornada se estrenó como titular, completando el encuentro en Cádiz (0-3), en la 32ª tuvo 13 minutos en la visita del Betis (0-0) y frente a Osasuna regresó al once.

Se distingue por su exquisito trato de balón y su facilidad asociativa, características que le han convertido en un fijo para Raúl González. Es un mediocentro de referencia que se desenvuelve bien en todas las situaciones que se crean en un partido. Todo ello con la virtud de contar con visión de juego y su trabajo constante a partir de una buena colocación en el campo.

La cuestión con el madridista es que el Getafe le quiere para un proyecto ambicioso con Quique Sánchez Flores al frente. Borja Mayoral también ha tomado el mismo camino a cambio de 10 millones de euros, por lo que la propuesta azulona es hasta el último momento una seria amenaza para las opciones avanzadas del Cádiz CF.