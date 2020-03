La sanción impuesta por la FIFA al Cádiz, dos ventanas de mercado de fichajes sin poder contratar a ningún futbolista, por la incorporación de Momo Mbaye cuando, según el organismo internacional, tenía contrato en vigor con el Watford inglés, permite vislumbrar de fondo la enésima batalla en la cruenta guerra que mantienen el presidente del club, Manuel Vizcaíno, y el ex consejero delegado, Quique Pina.

Lo que uno y otro dicen, y sobre todo y casi más, lo que uno y otro no dicen pero dejan entrever da que pensar, invita a la reflexión. En las horas posteriores a la bomba que supuso para el cadismo el anuncio del castigo, ambos aprovecharon para dar continuidad a su ya habitual y cansino cruce de acusaciones. Los dos con argumentos. Los dos sin despejar todas las dudas e interrogantes. Que cada cual saque sus conclusiones.

Pese a la noticia, el mandatario sevillano, que hizo declaraciones a Diario de Cádiz y al programa El Partidazo de la Cope, se muestra “convencido” de que el Cádiz “va a poder fichar este verano porque nos asiste la razón”. De hecho, tira de ironía al afirmar que “todavía no tenemos capacidad de quitar un jugador al Watford con el presupuesto que tiene este club inglés”. Y lanza un primer dardo: “El jugador venía libre con todo lo que el sistema FIFA tenía contemplado. Nos hemos encontrado con esta sorpresa con idea de hacerle daño al Cádiz, seguramente porque vamos primeros o porque alguno creía que íbamos a desaparecer”. “Nos van a dar la razón porque la propia FIFA nos lo dio en su día”, insiste.

Aunque en el comunicado del club se hablaba de la firma de Pina, Vizcaíno matiza: “No digo que esté detrás de todo esto. Digo que el supuesto contrato del que habla el Watford es un contrato en el que Pina lo representa para firmar al jugador. Yo creo que el Cádiz está por encima de todos nosotros y él como accionista de Locos por el Balón debería tener más cuidado a la hora de moverse y trabajar. Hay muchos líos en torno a la figura de este señor”.

Además de confirmar que la entidad cadista acudirá al TAS , remarca que no se arrepiente de hacer el fichaje de Mbaye: “Estoy orgulloso de sacar a un chico lesionado de las playas de Senegal, para recuperarlo y jugar”.

Por su parte, el empresario murciano utiliza como altavoz las redes sociales para indicar que “sólo hay una verdad en la vida y no se puede culpar a los demás de su error”. No tarda en acordarse del dirigente cadista: “Vizcaino trata siempre de hacer imaginar a la gente que yo soy culpable de sus desastres y ya ha quedado claro que cuando el jugador ya queda libre del Cádiz y no lo quieren renovar hago la gestión para que firme en Watford porque fui quien trajo en su día al jugador al Cádiz y le di esa solución a su vida deportiva”.

Respecto a su responsabilidad en lo ocurrido, asegura que “es falso que yo esté en el contrato de Watford porque ni tengo firma con Watford ni nada que ver con este club, y por supuesto tampoco tengo poderes del jugador por lo que ese contrato lo firma el encargado de Watford y el jugador”.

Tras adelantar que sus abogados ya estudian “posibles acciones penales contra cualquier insinuación sobre mi persona que dañe mi relación con el Cádiz CF, que es mi verdadero club porque poseo acciones en representación de mi familia”, concluye calificando a Vizcaino como “muy cobarde” por “nombrarme para confundir”.