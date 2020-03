El ex consejero delegado del Cádiz, Quique Pina, no tardó en reaccionar tras el comunicado emitido por el Cádiz en respuesta a la sanción impuesta por la FIFA, de dos ventanas de mercado sin poder fichar por la irregular contratación de Mamadou M'Baye, comunicado en el que de forma más o menos velada dejaba entrever la responsabilidad directa o indirecta del empresario murciano en lo sucedido.

El comunicado enviado por Pina dice lo siguiente:

"Ante las noticias aparecidas sobre la sanción de la FIFA al Cádiz CF por la contratación del juzgador M'Baye y el comunicado emitido por el club debo aclarar lo siguiente:

Que el jugador llegó libre al Watford FC hace ya dos temporadas. Además, después de esto el jugador fue traspasado a dos clubes durante la misma temporada.

Que es cuando aparece una noticia, en los medios de comunicación, que el Cádiz CF va a volver a contratar al Sr. M'Baye cuando yo me pongo en contacto con gente del club para advertir que éste tenía contrato en vigor con el club inglés, a lo que me contestan diciendo que el jugador es libre y FIFA ha dado el OK a su llegada.

Al interesarme por este tema me comunican que el Watford ha intentando solucionar este conflicto por vía amistosa sin que la se haya producido respuesta del Cádiz CF.

En lo que a mi respecta y después del comunicado malintencionado del Cádiz CF, aclaro que no tengo nada que ver con la denuncia interpuesta en FIFA por parte del Watford y que sólo se debe al interés del presidente en desprestigiarme en cualquier asunto negativo que afecte a la entidad. De la cual, recuerdo, fui apartado hace más de dos años y así sigo a día de hoy. Siempre y en todo caso mi intención ha sido defender los intereses del Cádiz CF, como he demostrado a lo largo de mi carrera profesional".