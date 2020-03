Momo: "Nunca firmé un contrato con el Watford, la firma que aparece es falsa"

Momo Mbaye compareció el miércoles 4 de marzo en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de El Rosal para pronunciarse sobre su situación tras sancionar la FIFA al Cádiz CF. El senegalés no se defiende muy bien en español y se limitó a leer un escrito. Se sentó junto al director corporativo del club, Enrique Pérez, y al secretario del Consejo de Administración, Martín José García Marichal.

Momo Mbaye dijo que "quiero exponer públicamente lo que ha acontecido en mi carrera desde 2017/18. Salí de Senegal con 19 años movido por un intermediario que en ningún momento buscaba mi desarrollo". No citó el nombre de aquel intermediario.

"En la temporada 2017/18 firmé cuatro años con el IASA Uruguay. No pude ir a Montevideo por problemas de inmigración y firmé un año con el Cádiz", expuso el futbolista.

Momo explicó que "en la 2018/19 termino con el Cádiz y tras llevarme a Elche y Murcia a probar, estuve en Francia sin ficha y sin transfer internacional. Posteriormente pasé a otro equipo".

"Termino contrato con equipo croata en la 2019/20. No tengo contrato con ningún equipo y el 13 agosto firmo por el Cádiz. La federación croata confirma que estoy libre y emite transfer a la RFEF".

"Firmo con el Cádiz y el Watford me denuncia a FIFA por romper un contrato de verano de 2018. Me exige el pago de una indemnización de más de un millón de libras y solicita que me imponga sanción deportiva", continuó el futbolista.

El jugador del filial cadista contó además que "el Watford dijo que yo estaba cedido en Croacia y debía volver al club. Nunca firmé ningún contrato con el Watford. La firma del documento que aporta el Watford a FIFA son falsos. Está acreditado por un informe caligráfico e independiente que se aporta a FIFA.

"Nunca he tenido contacto ni he conocido a nadie del Watford. Nunca me llamaron al inicio del supuesto inicio de contrato ni cuando acabé con el equipo croata", aseguró Momo.

"Nunca he estado en Watford ni en Reino Unido. Es fácilmente comprobable. El Watford nunca me abonó dinero. He tenido ayuda de mi representante para sobrevivir".

En su opinión, sal sanción "es absolutamente injusta y se basa en documentos falsos aportados por el Warfod que ha servido para engañar a FIFA".

"Esta temporada había recuperado la alegría por jugar y desarrollar mi profesión en un club que me recibió con brazos abiertos", añadió Momo antes de finalizar: "confío en que se anule la sanción porque es lo justo y legal"