Convocatoria del Cádiz CF sin sorpresas para visitar al Granada

El Cádiz CF desarrolló el último entrenamiento de la semana el sábado 1 de mayo en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de El Rosal (en Puerto Real) antes de afrontar el domingo el partido contra el Granada correspondiente a la 34ª jornada de Liga.

La plantilla cadista llevó a cabo una sesión que sirvió para ultimar los detalles sobre la preparación del partido y no deparó contratiempos. El entrenamiento dio paso a la confección de la convocatoria por parte de Álvaro Cervera.

La lista, compuesta por 23 futbolistas, no ofrece sorpresas. Están los que se esperaban y no figuran en ella los que ya se sabía que no podían estar disponibles para el duelo andaluz.

Son tres las bajas obligadas en el Cádiz CF para la cita programada en el Nuevo Los Cármenes. Se vuelven a quedar fuera los lesionados Álex Fernández y Alberto Perea, y a ellos se une esta semana Alfonso 'Pacha' Espino al tener que cumplir un encuentro de sanción por acumulación de cartulinas (vio la quinta en el choque frente al Real Valladolid).

La novedad está en el regreso de dos titulares habituales. El medio Jens Jonsson y el extremo Salvi Sánchez vuelven a la convocatoria tras dejar atrás el castigo federativo (cinco amarillas cada uno) que les impidió participar en el partido disputado en el estadio José Zorrilla.

Para no perder costumbre, el preparador cadista recurre al Cádiz B para completar la lista. El técnico se lleva al portero Juan José Garrancho y el defensa central Álex Martín.

Los jugadores que forman parte de la expedición que se desplaza a Granada son Jeremías Conan Ledesma, David Gil, Juan José Garrancho, Carlos Akapo, Iza Carcelén, Juan Cala, Marcos Mauro, Pedro Alcalá, Fali, Álex Martín, Jon Ander Garrido, Jens Jonsson, Augusto Fernández, José Mari, Salvi Sánchez, Iván Alejo, Jairo Izquierdo, Jorge Pombo, Rubén Sobrino, Anthony 'Choco' Lozano, Filiip Malbasic, Ivan Saponjic y Álvaro Negredo.