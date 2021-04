Malestar en el Valencia, que sigue señalando a Cala

El instructor del expediente abierto al futbolista del Cádiz CF Juan Cala ha propuesto al Comité de Competición el archivo del conocido como caso Diakhaby al no hallar pruebas que el el jugador del conjunto amarillo profiriese un insulto racista al zaguero del Valencia durante el partido que ambos equipos disputaron en el estadio Carranza el pasado 4 de abril.

Ha transcurrido casi un mes desde aquel encuentro de la 29ª jornada de Liga y desde entonces no ha aparecido una sola prueba que pruebe el demuestre denunciado por el jugador del cuadro ché y negado por el propio Cala.

Los hechos no dan la razón al Valencia, que no termina de aceptar la realidad y llega a decir que "la ausencia de pruebas no significa que no se produjese".

Tras la propuesta de sobreseimiento trasladada al Comité de Competición de la RFEF, el Valencia CF lanzó el siguiente comunicado:

"1. El Club reitera su apoyo a Mouctar Diakhaby y cree totalmente en su versión.

2. Lamentamos esta propuesta y esperamos que el Comité de Competición consiga aclarar lo sucedido.

3. La ausencia de pruebas no significa que no se produjese, tal como menciona en el propio escrito de su propuesta el señor juez instructor, y sobre todo, no es la manera de afrontar el problema del racismo en el fútbol.

4. Es precisamente por ello que es necesario cambiar la normativa. El Valencia CF sigue en su lucha por impulsar la creación de nuevos protocolos que contribuyan a eliminar este tipo de comportamientos de nuestro fútbol y que protejan a las víctimas del racismo en cualquiera de sus formas".