Convocatoria del Cádiz CF ante el Eibar: milagrosa recuperación de Fali

El Cádiz CF realizó el viernes 5 de marzo el último entrenamiento antes de afrontar el sábado el encuentro frente al Eibar en el estadio Carranza correspondiente a la 26ª jornada del campeonato de Liga.

Álvaro Cervera dio a conocer la convocatoria después de la sesión desarrollada en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de El Rosal (en el término municipal de Puerto Real). El técnico repite la lista del partido contra el Real Betis disputado el pasado domingo. Cita a todos los futbolistas que están disponibles.

La novedad es que Fali figura entre los hombres elegidos por Cervera. El defensa no se ha entrenado a lo largo de la semana debido a unas molestias (fue sustituido en el último encuentro) y todo hacía indicar que no iba a llegar a tiempo, pero sí trabajó el viernes, lo hizo con total normalidad y el técnico tomó la decisión de incluirle entre los 24.

El entrenador explicó la situación de Fali: "Es es un chico especial. No se ha entrenado esta semana pero hoy (el viernes) sí lo ha hecho como el más. No me gusta que la gente juegue si no ha entrenado. Me ha dicho que quería entrenar, lo ha hecho todo y tiraremos con él, y a ver en qué situación lo utilizamos".

No desveló el míster si Fali formará parte del once inicial. En principio parece poco probable con sólo un día de trabajo durante la semana, pero nada se puede descartar.

Las únicas bajas son las conocidas de Carlos Akapo y Augusto Fernández. El lateral derecho continúa inmerso en la fase de recuperación de la lesión que sufrió en una rodilla en el partido contra el Girona de la Copa del Rey (a mediados del pasado mes de enero).

En el caso del medio argentino, ha empezado a entrenarse con el grupo esta semana y aún le queda algo de tiempo para tomar el ritmo adecuado.

Una semana más, Cervera tira de filial para completar la lista. Repiten el portero Juan José Garrancho y el defensa central Álex Martín.

Los 24 jugadores convocados por Cervera para el importante choque contra el Eibar son Jeremías Conan Ledesma, David Gil, Juan José Garrancho, Iza Carcelén, Marcos Mauro, Pedro Alcalá, Juan Cala, Fali, Álex Martín, Alfonso 'Pacha' Espino, Jon Ander Garrido, Jens Jonsson, Álex Fernández, José Mari, Salvi Sánchez, Iván Alejo, Jairo Izquierdo, Alberto Perea, Jorge Pombo, Anthony 'Choco' Lozano, Álvaro Negredo, Filip Malbasic, Ivan Saponjic y Rubén Sobrino.