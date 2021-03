Iza Carcelén no oculta la relevancia del partido del Cádiz CF contra el Eibar, un rival directo en la continua batalla por la permanencia.

El lateral diestro pasó por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de El Rosal después del entrenamiento desarrollado el jueves 4 de marzo. Reconoció que la derrota ante el Betis fue un palo, pero pone la vista en el siguiente compromiso. "El equipo hizo el partido que tenía que hacer, casi no tiraron a puerta y nos ganaron al final a balón parado, eso fue lo que nos mató", explicó Iza antes de recalcar que el choque contra el Eibar "es importante, jugamos en casa y queremos conseguir los tres puntos".

"Nos enfrentamos a un rival directo, los dos equipos nos jugamos mucho", reflexionó el portuense sobre el partido de la 26ª jornada de Liga.

La victoria sería importante por tres motivos a su entender: "Por ganar los tres puntos, por el aspecto anímico y por tener a nuestro favor el goal average particular, que también cuenta". El Cádiz CF venció 0-2 en el envite de la primera vuelta disputado en Ipurua.

El defensa tiene claro cómo hay que afrontar el partido: "Hay que salir a cuchillo e intentar que los tres puntos se queden en Carranza, que nos está costando bastante en casa esta temporada".

El 20 del conjunto amarillo tiene claro que "hay que seguir jugando igual, de esta manera estamos de más merca de ganar o puntuar que de perder. Hay que seguir en esta línea, en la primera vuelta lo hicimos así y entraron las ocasiones".

No considera Iza que los demás equipos le hayan tomado la medida al Cádiz CF. "Cuando hemos sido un bloque es difícil que los rivales nos ataquen. El Betis nos gana a balón parado en un despiste, no tira a puerta. En Barcelona el equipo defendió perfectamente".

El lateral no ocultó la dificultad que tienen los delanteros en el Cádiz CF. "Defendemos atrás y ellos se tienen que buscar la vida solos, pero iremos saliendo del bache y sumarán los goles que hacen falta".

Sobre el barbateño Bryan Gil, la principal referencia ofensiva del Eibar, comentó que "está haciendo un año espectacular, es bastante joven y demuestra mucho talento. Se le para en bloque, juntos como defendemos. Cuando lo hacemos juntos y con ayudas es difícil que un jugador nos destruya. Me da igual si juega o no, he cubierto a jugadores muy buenos. Para ello es una baza importante por el peligro que crea".

La diferencia entre jugar en Primera y Segunda se nota. "No es lo mismo LaLiga Santander que LaLiga SmartBank, aquí luchamos por otro objetivo y los rivales son muy diferentes. A nivel personal me esperaba que me costara más adaptarme a la categoría, pero no ha sido así", finalizó Iza Carcelén.